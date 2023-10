Feyenoord-spitsen met jetlag? ‘Waarom gaan we niet 3 keer 25 minuten spelen?’

Donderdag, 12 oktober 2023 om 07:05 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:05

Ronald Koeman mist tijdens de EK-kwalificatieduels met Frankrijk en Griekenland door blessures een heel elftal aan spelers. Voor de bondscoach van het Nederlands elftal is de overvolle speelkalender een doorn in het oog. Evgeniy Levchenko, voorzitter van de Nederlandse spelersvakbond VVCS, kan zich de frustratie van verschillende bondscoaches voorstellen.

Koeman kijkt niet op van de vele blessures bij de spelers van het Nederlands elftal. “Zo extreem als nu heb ik het nog nooit meegemaakt", zei de bondscoach maandag op een persconferentie in Zeist. “Maar het ligt puur aan de overvolle speelkalender. We klagen er al jaren over. Maar dat heeft kennelijk allemaal geen zin. Het wordt alleen maar nog drukker.”

De keuzeheer van Oranje kan deze interlandperiode niet beschikken over de keepers Mark Flekken en Justin Bijlow. De verdedigers Jurriën Timber, Matthijs de Ligt, Sven Botman en Tyrell Malacia zijn ook niet inzetbaar. De middenvelders Frenkie de Jong, Steven Berghuis en Teun Koopmeiners ontbreken eveneens, net als de aanvallers Noa Lang, Memphis Depay en Cody Gakpo.

“Spelers staan onder grote mentale en fysieke druk”, zegt Levchenko tegenover het Algemeen Dagblad. “Al wil ik benadrukken dat dit puur over de topvoetballers gaat, die competitie-, beker- en Europees voetbal spelen én international zijn. Zij reizen veel, slapen dus minder en moeten altijd goed presteren. Koeman, en met hem vele andere bondscoaches, krijgen spelers een paar dagen van tevoren binnen, moeten in no time een team smeden en willen niks kapotmaken.”

Als voorbeeld haalt Levchenko Feyenoorder Santiago Gimenez aan. De spits was zondagmiddag twee keer trefzeker tegen PEC Zwolle (0-2) en vloog die avond naar Mexico. Zaterdag speelt hij tegen Ghana, dinsdag tegen Duitsland en een dag voor de wedstrijd tegen Vitesse, op 21 oktober, is hij terug in Rotterdam. Gimenez begon vorige maand met een jetlag in de basis tegen Heerenveen. Ook van de inmiddels herstelde tweede spits Ayase Ueda, die interlands met Japan speelt, verwacht Arne Slot dat hij met een jetlag terugkeert.

Het AD stelt onder andere dat Feyenoord misschien zelf moet zorgen dat het geen Mexicaans en Japans international als optie één en twee in de spits heeft, maar volgens Levchenko is het lastig tot structurele oplossingen te komen. “Financieel gezonde clubs werken met selecties die twee-, driedubbel bezet zijn. Je moet durven rouleren. De kwaliteit van wedstrijden gaat omlaag, door de druk en vele blessures. Als mondiale bond moet je echt goed nadenken hoe je spelers beschermt en, heel cliché, niet alleen aan geld."

Levchenko vraagt zichzelf hardop af of wedstrijden misschien niet minder lang moeten duren. “Dat werkt goed in andere sporten. 3 keer 25 minuten, bijvoorbeeld, met meer mogelijkheden om door te wisselen en dus meer rust. De komende jaren zal dit niet gebeuren in een conservatieve sport als voetbal. Maar als je niet nadenkt over oplossingen, gaat het topvoetbal uiteindelijk kapot.”