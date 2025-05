Feyenoord raakt gewaardeerde kracht kwijt aan VfL Wolfsburg

Koen Stam vertrekt naar VfL Wolfsburg, zo bevestigt Feyenoord via de officiële kanalen. De 38-jarige Head of Methodology & Transitiecoach van de Rotterdammers gaat bij de Duitsers een soortgelijke functie bekleden.

Stam werkte sinds de zomer van 2020 bij Feyenoord. Hij ging eerst aan de slag als assistent-trainer van het beloftenelftal en later dat seizoen als assistent van de hoofdmacht. In de zomer van 2021 werd hij Head of Methodology.

Dat betekende dat hij binnen de jeugdopleiding van Feyenoord verantwoordelijk was voor het implementeren en doorontwikkelen van de voetbalvisie. Later werd hij als Transitiecoach aangesteld voor de begeleiding van talentvolle spelers richting het eerste elftal.

“Ik ben Feyenoord dankbaar voor de afgelopen vijf jaar”, laat Stam optekenen. “Bij Feyenoord heb ik de kans gekregen om samen te werken met zeer kundige collega’s en veelbelovende topvoetballers. Ik koester de vele hoogtepunten die ik hier heb mogen beleven en wens iedereen binnen deze mooie club veel succes toe.”