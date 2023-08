Feyenoord laat kassa rinkelen met uitzwaaien Pedersen richting Serie A

Dinsdag, 22 augustus 2023 om 15:32 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:10

Marcus Pedersen laat Feyenoord achter zich. De 23-jarige rechtsback uit Noorwegen kende geen problemen tijdens zijn medische keuring bij Sassuolo en komt dit seizoen op huurbasis uit voor de club uit Italië. Sassuolo heeft daarnaast een koopoptie bedongen van naar verluidt acht miljoen euro.

"Ervan uitgaande dat de transfer definitief wordt, kijk ik met enorm veel plezier terug op de afgelopen twee seizoenen bij Feyenoord", laat Pedersen weten. "De finale van de Conference League, het landskampioenschap: stuk voor stuk bijzondere prestaties die we samen hebben bereikt. Ik kan dus niet anders dan met trots en dankbaarheid terugblikken op mijn tijd in Rotterdam. En ik ben benieuwd wat de toekomst in Italië mij gaat brengen."

Pedersen werd in de afgelopen weken ook genoemd als mogelijke aanwinst van VfL Wolfsburg en Torino. Het is echter Sassuolo dat de jonge vleugelverdediger aan de selectie weet toe te voegen. Trainer Arne Slot speelde al in op het vertrek van Pedersen door Bart Nieuwkoop terug te halen naar De Kuip. De Feyenoord-coach heeft voor de rechtsbackpositie tevens de beschikking over Lutsharel Geertruida. In de eerste competitiewedstrijd van Feyenoord (0-0 tegen Fortuna Sittard) begon Pedersen al op de bank en startte Nieuwkoop vanaf de aftrap.

Toen laatstgenoemde een rode kaart kreeg koos Slot er opvallend genoeg voor om Thomas Beelen in te laten vallen, en niet Pedersen. Daarmee leek een transfer van de back al aanstaande. Hij ontbrak in de wedstrijdselectie voor de derby met Sparta Rotterdam (2-2). De door Sassuolo aangetrokken Pedersen werd medio 2021 voor twee miljoen euro overgenomen van het Noorse Molde FK. Pedersen kwam in zijn periode bij Feyenoord tot 88 wedstrijden (1 doelpunt en 7 assists). Hij verlaat Feyenoord met een landstitel achter zijn naam.