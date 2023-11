Lang onthult wat Bosz zei over Feyenoorder: ‘Hij noemde hem een kip zonder kop’

Dinsdag, 28 november 2023 om 08:44 • Laatste update: 10:03

Noa Lang kijkt met veel vertrouwen uit naar de wedstrijd tussen Feyenoord en PSV van aanstaande zondag, zo blijkt uit zijn optreden in de Pingelaars Podcast. De 24-jarige aanvaller laat op karakteristieke wijze weten dat de Eindhovenaren met 0-3 gaan winnen in De Kuip. Lang neemt zelfs al een voorschot op het potentiële kampioenschap van PSV door Feyenoord-supporter en rapper Jack uit te nodigen voor het feest in mei.

De tienvoudig international van het Nederlands elftal neemt in de gloednieuwe podcast zoals gewoonlijk geen blad voor de mond. Wanneer hem wordt gevraagd wat de uitslag van de topper tussen Feyenoord en PSV gaat zijn, komt Lang met een duidelijk antwoord. “0-3!” Vervolgens spreekt de vleugelspits op opmerkelijke wijze over de inmiddels verhuurde Marcus Pedersen (Sassuolo).

Lang besliste begin augustus het duel om de Johan Cruijff Schaal door na 79 minuten de enige treffer van de wedstrijd te maken. De rechtspoot wordt erop gewezen dat hij destijds nog tegen Pedersen speelde. Lang onthult dat hij van trainer Peter Bosz een duidelijke boodschap meekreeg. “De trainer zei letterlijk: ‘Noa, laat die rechtsback vrij’. Wollah (ik zweer het je, red.), ik hoefde geen druk te zetten. Hij noemde hem een kip zonder kop.”

De aanvaller van PSV is nu al zeker van zijn zaak. “Broer, we staan zeven punten voor. Als wij Twente-uit winnen en we winnen uit bij Feyenoord, dan is het inpakken”, aldus Lang. De podcast is opgenomen voor het uitduel van PSV met Twente, dat door de Eindhovenaren met 0-3 gewonnen werd. De van een spierblessure herstelde Lang deed zaterdag een kwartier mee.

Lang begrijpt niet waarom iedereen zegt dat PSV een makkelijk schema heeft. “Broer, wat zeg jij nou allemaal? Fortuna hebben jullie ook gehad, dat werd 0-0. Bij Sparta spelen jullie 2-2 en winnen wij 0-4. Wie hebben jullie nog meer gehad? RKC, 1-2, winnen jullie met moeite. Wij winnen daar ook 0-4. Broer, wij komen dit jaar niet om te spelen. We hebben alles gewonnen!”

Rapper Jack vraagt vervolgens of Lang één serieuze tegenstander kan opnoemen die PSV heeft gehad. “Ajax blijft Ajax, dat is een wedstrijd op zich”, aldus de Capellenaar, die een verleden heeft in Amsterdam. Het antwoord is blijkbaar niet bevredigend voor Jack. “Wij hebben daar uit met 0-4 gewonnen, die wedstrijd kon niet eens afgemaakt worden. Als Brobbey een uurtje eerder was gaan slapen voor die gimma (wedstrijd, red.) tegen jullie, had hij een hattrick binnen twaalf minuten.”

Lang blijft bij zijn punt. “Je moet het gewoon accepteren. Jullie staan zeven punten onder ons en ik wil niet veel horen. Jullie gaan onder ons blijven. Ik ga jou uitnodigen in mei. Je mag komen op de platte kar in Eindhoven, fissa. Ga loesoe (weg, red.) man, Feyenoord. Dit zijn die standaard dingen.” De wedstrijd tussen Feyenoord en PSV wordt zondag om 12:15 uur gespeeld. Scheidsrechter Danny Makkelie is door de KNVB aangesteld om de leiding te nemen.