Noor Omrani weer vrijgezel na breuk met door Feyenoord verhuurde Pedersen

Noor Omrani heeft niet langer een relatie met voormalig Feyenoord-verdediger Marcus Pedersen, zo is zaterdag bekend geworden. Het 23-jarige hockeytalent had sinds eind 2022 een relatie met de Noorse verdediger, die Rotterdam vorig jaar inruilde voor het Italiaanse Sassuolo.

Omrani besloot om met Pedersen mee te gaan. "Het is niet makkelijk om dit allemaal achter te laten maar voor de liefde doe ik alles. Het is nu tijd voor een nieuw avontuur in Italië", schreef de hockeyster in augustus 2023 in een bericht op Instagram.

Acht maanden later blijkt alles dus anders te zijn. "Soms gaan dingen niet zoals je had verwacht en loopt het leven anders. Ik heb er alles aan gedaan om mezelf te vinden in Italië en mezelf te ontwikkelen. Maar het is me niet gelukt. Mijn relatie is voorbij en ik ga me nu focussen op mezelf. Big Dreams", zo benadrukt Omrani op Instagram.

Het bericht van Omrani op Instagram.

Ontmoeting

Omrani en Pedersen leerden elkaar kennen tijdens een bijeenkomst in De Kuip. "Daar raakte ik in gesprek met een superaardige gast. Hij vroeg wie ik de beste speler van Feyenoord vond. Toen antwoordde een vriendinnetje van mij dat het nummer 2 van Feyenoord was. Bleek dat die man de manager was van Marcus, haha. Dus hij is later naar Marcus toegegaan en zei dat hij zijn toekomstige vriendin had gevonden", zei de hockeyster hierover tegen

Dat Pedersen vorig jaar naar Sassuolo vertrok, werd via Omrani onbedoeld naar buiten gebracht. Ze meldde namelijk via Instagram dat ze HC Den Bosch ging verlaten en mee zou gaan richting Italië. Op dat moment was de overgang van Pedersen naar de Serie A-club nog niet officieel.

Pedersen maakte uiteindelijk op huurbasis de overstap van Feyenoord naar Sassuolo, dat tevens een koopoptie heeft bedongen voor deze zomer. De rechtsback ligt in De Kuip vast tot medio 2026.

Omrani werd in 2022 op het FHM500 Event door FHM en Voetbalzone verkozen tot WAG 2022; daarmee werd zij officieus de mooiste voetbalvrouw van Nederland. Ze sprak hierover met presentatrice Elise van der Horst, zoals is te zien in bovenstaande video.

