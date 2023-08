Feyenoord heeft eindelijk beet en mag Luka Ivanusec snel verwelkomen

Dinsdag, 22 augustus 2023 om 15:05 • Noel Korteweg • Laatste update: 15:44

Luka Ivanusec verkast definitief naar Feyenoord, zo meldt Jutarnji, een van de grootste kranten van Kroatië, en wordt bevestigd door 1908.nl. De 24-jarige buitenspeler vliegt snel naar Nederland en tekent dan een contract voor vijf seizoenen in De Kuip. Feyenoord betaalt naar verluidt een vast bedrag van 8,5 miljoen euro en dat kan middels bonussen nog oplopen tot tien miljoen euro. De medische keuring vindt vrijdag plaats.

De Kroaten hebben ook een doorverkooppercentage van tien procent bedongen. Ivanusec speelt donderdagavond zijn laatste wedstrijd in het shirt van Dinamo Zagreb, dat het dan opneemt tegen Sparta Praag in de play-offs van de Europa League. Daarna vliegt de buitenspeler annex aanvallende middenvelder naar Rotterdam om zijn transfer af te ronden. Feyenoord hoopt hem speelgerechtigd te krijgen voor het thuisduel met Almere City van zondagmiddag, zo meldt 1908.nl.

De transfer van de veertienvoudig international van Kroatië was er een van de lange adem. Feyenoord en Dinamo Zagreb onderhandelden vrijwel de gehele zomer over de financiële voorwaarden, maar konden tot vandaag nog geen akkoord bereiken. De Kroaten wilden hun belangrijkste spelers daarnaast liever niet laten gaan tijdens de belangrijke voorrondes in de Champions League. Daardoor moest ook Ajax lang wachten voordat Josip Sutalo definitief werd binnengehaald. Dinamo Zagreb werd afgelopen weekend uitgeschakeld door AEK Athene en is nu veroordeeld tot de play-offs van de Europa League.

Met de naderende komst van Ivanusec krijgt Arne Slot zijn gewenste aanvallende versterking. De trainer van de regerend landskampioen wacht met Feyenoord na drie officiële wedstrijden (Johan Cruijff Schaal meegenomen) nog altijd op de eerste overwinning van dit seizoen. Met de Kroatische rechtspoot krijgt Slot meer opties in zowel de aanval als op het middenveld. Ivanusec kan namelijk ook als nummer 10 uit de voeten. Ook voor die positie is overigens een versterking onderweg: Ondrej Lingr van Slavia Praag wordt voor ruim vier miljoen euro overgenomen.