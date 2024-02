Feyenoord-fans reageren massaal op ‘lachwekkende cover’ AD: ‘Vleugje Advocaat’

Feyenoord-supporters reageren woensdag met verbazing op de cover van de AD Sportwereld. Op de voorpagina van de sporttak van het Algemeen Dagblad wordt gerept over een ‘Vleugje Advocaat’, daar de Rotterdamse landskampioen de laatste tijd stroef zou voetballen. “Daarmee herleven de tijden van Dick Advocaat”, aldus het AD.

De ochtendkrant, tevens mediapartner van Feyenoord, maakt van de voorbeschouwing op het bekerduel met AZ gebruik om de ‘worsteling’ van de Rotterdammers in de afgelopen weken uit te lichten.

De cover van AD Sportwereld van woensdag 7 februari. De tijden van Dick Advocaat lijken een beetje te herleven bij Feyenoord, de voetbalsters van Ajax achten zich niet kansloos tegen Chelsea en heeft het onderzoek naar Horner invloed op de prestaties van Max Verstappen? pic.twitter.com/LDEPpvB08r — AD.nl/sportwereld (@ADSportwereld) February 6, 2024

Onder een foto van aanvoerder Gernot Trauner valt met koeienletters ‘Vleugje Advocaat’ te lezen. “Feyenoord voetbalt onder Arne Slot doorgaans heel verzorgd, maar de laatste tijd loopt dat stroef. Dus grijpt de trainer terug op onverzettelijkheid. Daarmee herleven de tijden van Dick Advocaat.”

“Strijd en onverzettelijkheid, het was jaren de huisstijl van de Rotterdammers. Onder Slot ontwikkelde Feyenoord een meer verfijnde speelstijl die veel tegenstanders te machtig was”, schrijft journalist Mikos Gouka onder meer. “Maar nu het allemaal wat stroever loopt bij de Rotterdammers moet het mes tussen de tanden de ploeg weer als vanouds overeind houden.”

Later in het stuk komt Gouka terug op de naam van Advocaat. “Knokken, vechten, blijven lopen. In de Kuip zag het Legioen jaren niet anders. Dick Advocaat-voetbal noemden sommige mensen het zondagmiddag. Een strakke organisatie, weinig weggeven, weinig creëren en de voorsprong koesteren. Daar is niets mis mee, maar het leek iets uit een ver verleden. Het is terug in Rotterdam-Zuid.”

Felle reacties

Via X krijgt Gouka behoorlijk wat kritiek op zijn stuk. “Want die onverzettelijkheid was er de eerste 2 jaar onder Slot niet? Wat een lachwekkende cover”, aldus het populaire account

De Feyenoord Youth Watcher, bekend van zijn betrouwbare nieuwtjes over de jeugdopleiding, reageert ook op de veelbesproken voorpagina. “Onder Advocaat strompelden we van het ene naar het andere gelijkspel tegen laagvliegers, met een selectie die daar veel te goed voor was. Onverzettelijkheid”, herhaalt hij met een cynisch duimpje.

Een andere gebruiker heeft totaal geen begrip voor de invalshoek van de ochtendkrant. “Zoveel interessante voetbaltechnische haakjes mogelijk en dit is waar je voor kiest. Wat een armoede.” De voorpagina van de AD Sportwereld is op X woensdag al meer dan 27.000 keer bekeken. Ter vergelijking: de voorpagina van dinsdag trok slechts 3.500 weergaven.

