Feyenoord en AZ grootste slachtoffers van de Azië en Afrika Cup

Woensdag, 29 november 2023 om 17:00 • Jonathan van Haaster

Feyenoord lijkt van alle Eredivisionisten het grootste slachtoffer te worden van de Afrika Cup en Azië Cup. De toernooien worden tussen 13 januari tot en met 11 februari en 12 januari tot en met 10 februari respectievelijk afgewerkt. De kans is groot dat de Rotterdammers bij de hervatting van de Eredivisie na de Eredivisie liefst vier spelers moeten missen. Daarnaast ziet AZ twee bepalende spelers deelnemen aan de Azië Cup. Buiten die twee clubs zijn er ook andere ploegen die getroffen worden door de toernooien die plaatsvinden in Ivoorkust en Qatar. Voetbalzone zet het op een ritje.

Feyenoord

Met vier spelers wordt Feyenoord het hardst getroffen. De kans is bijzonder groot dat Alireza Jahanbakhsh (Iran), Ayase Ueda (Japan), Yankuba Minteh (Gambia) en Ramiz Zerrouki (Algerije) er bij de hervatting van de Eredivisie, in de tweede week van januari, niet bij zijn.

Jahanbakhsh kampt momenteel met een hamstringblessure, maar is er naar verwachting wel bij wanneer Iran het in Groep C opneemt tegen de Verenigde Arabische Emiraten, Hong Kong en Palestina. Iran is op voorhand de torenhoge favoriet om bovenaan de poule te eindigen en de achtste finales te halen. Feyenoord-trainer Arne Slot lijkt in januari niet op zijn rechteraanvaller te hoeven rekenen.

Eén van de grote favorieten om de Azië Cup te winnen, is Japan. De ploeg van bondscoach Hajime Moriyasu kent een uitstekende fase en won zijn acht laatste duels. Het meeste indruk maakte het land in de vriendschappelijke ontmoeting met Duitsland (1-4), waarin Ueda scoorde. Ook in de laatste interland tegen Syrië (0-5) maakte Ueda grote indruk met een dubbelslag. Japan neemt het in Groep D op tegen Indonesië, Irak en Vietnam. Het moet raar lopen wil Japan zich niet voor de knock-outfase plaatsen.

Slot wordt flink getroffen in de aanval, daar hij ook Minteh lijkt te moeten missen. De enkelvoudig international van Gambia maakt indruk bij Feyenoord en de kans lijkt groot dat hij bij de selectie van Gambia zal zitten. Het land neemt het in Groep C van de Afrika Cup op tegen Senegal, Kameroen en Guinee. Gambia behoort niet tot de favorieten om de knock-outfase te halen, wat voordelig zou kunnen uitpakken voor Feyenoord.

In tegenstelling tot Gambia is het de verwachting dat Algerije wél de knock-outfase haalt. De Noord-Afrikanen, die het toernooi in 2019 voor het laatst wonnen, zijn in Groep D ingedeeld met Burkina Faso, Mauritanië en Angola. De Algerijnen, met verder onder meer Riyad Mahrez en Ramy Bensebaini in de gelederen, gelden als de absolute topfavoriet in de poule.

Programma Feyenoord:

14 januari: Feyenoord - NEC

21 januari: Vitesse - Feyenoord

28 januari: Feyenoord - FC Twente

4 februari: AZ - Feyenoord

11 februari: Feyenoord - Sparta Rotterdam

Ayase Ueda en Ramiz Zerrouki raken vermoedelijk ver op de Azië en Afrika Cup.

AZ

Waar bij Feyenoord vooral de breedte van de bank op de proef wordt gesteld, zal AZ het moeten stellen zonder enkele basiskrachten. Mathew Ryan is de vaste doelman van Australië, dat het in Groep B van de Azië Cup opneemt tegen Oezbekistan, Syrië en India. Het is de verwachting dat Ryan, 81-voudig international én aanvoerder van the Socceroos, in ieder geval de knock-outfase van het toernooi haalt.

Datzelfde geldt voor Yukinari Sugawara, die in de meest recente interland van Japan tegen Syrië in de basis stond én de 0-4 voor zijn rekening nam. Japan geldt als één van de topfavorieten om de Azië Cup te winnen en het is dan ook de verwachting dat de rechtsback een flink aantal wedstrijden bij AZ zal moeten missen. Een hard gelag voor trainer Pascal Jansen, die Sugawara, net als Ryan, vrijwel altijd in de basis opstelt.

Daarnaast is het ook mogelijk dat Ibrahim Sadiq met Ghana deel zal nemen aan de Afrika Cup. De vleugelspeler moet zijn debuut voor het hoogste elftal van the Black Stars echter nog maken, waardoor het de vraag is of hij daadwerkelijk afwezig zal zijn. Onder meer in februari werd Sadiq gelinkt aan een oproep, maar tot op heden heeft bondscoach Chris Hughton nog geen beroep op hem gedaan. De concurrentie op de rechtsbuitenpositie is met onder meer Antoine Semenyo (AFC Bournemouth) en voormalig Ajacied Mohammed Kudus (West Ham United) dan ook fors.

Programma AZ:

13 januari: FC Twente - AZ

20 januari: AZ - PEC Zwolle

28 januari: sc Heerenveen - AZ

4 februari: AZ - Feyenoord

11 februari: Almere City - AZ

Mathew Ryan en Yukinari Sugawara zijn vaste waardes bij AZ.

FC Volendam

FC Volendam zal het in de strijd tegen degradatie vermoedelijk moeten stellen zonder twee spelers: Luke Le Roux en Garang Kuol. Eerstgenoemde maakte in september 2022 zijn debuut voor Zuid-Afrika en heeft inmiddels vijf caps achter zijn naam staan. Het gemis van de middenvelder zal vermoedelijk niet al te hard aankomen bij het Andere Oranje, waarvoor hij, mede door blessureleed, nog niet in actie kwam.

Het gemis van Kuol zal zich vermoedelijk harder laten voelen. De vleugelspeler kwam dit seizoen twaalf keer in actie voor de club uit het vissersdorp en was daarin goed voor een treffer en een assist. Kuol, vijfvoudig international van Australië en teamgenoot van AZ'er Ryan, zal naar verwachting ver reiken op de Azië Cup.

Programma FC Volendam:

14 januari: FC Volendam - Almere City

20 januari: Heracles Almelo - FC Volendam

28 januari: FC Volendam - Fortuna Sittard

4 februari: FC Utrecht - FC Volendam

11 februari: FC Volendam - PSV

Garang Kuol maakte op 23 maart 2023 tegen Ecuador zijn voorlopig enige goal voor Australië.

PSV

Ismael Saibari zal zich vermoedelijk melden bij de selectie van Marokko op de Afrika Cup. Hoewel de creatieveling van PSV tot op heden slechts eenmaal in actie kwam voor de Leeuwen van de Atlas en dus ook geen basisspeler is, zal hij er vermoedelijk wel bij zitten. Saibari maakte namelijk pas in de afgelopen interlandperiode zijn debuut voor Marokko en heeft het vertrouwen van bondscoach Walid Regragui gewonnen. In september kwam Saibari ook al in actie in een onofficiële oefeninterland van Marokko tegen Madagaskar. Marokko, dat is ingedeeld in Groep F met DR Congo, Tanzania en Zambia, geldt gezien zijn prestaties op het afgelopen WK misschien wel als dé topfavoriet om het toernooi te winnen.

Programma PSV:

13 januari: PSV - Excelsior

21 januari: FC Utrecht - PSV

27 januari: PSV - Almere City

3 februari: Ajax - PSV

11 februari: FC Volendam - PSV

Ismael Saibari is dit seizoen tot op heden goed voor vier treffers en twee assists voor PSV.

SC Heerenveen

Bij sc Heerenveen zal men rekening houden met een tijdelijk vertrek van Hussein Ali. De 21-jarige Irakees maakte begin september zijn debuut voor de Leeuwen van Mesopotamië en speelde sindsdien nog eens drie interlands voor zijn land. In hoeverre zijn afwezigheid een gemis zal blijken te zijn, is nog de vraag. In Friesland heeft Ali zijn basisplaats verloren aan Oliver Braude. Bij Irak, dat het in de groepsfase opneemt tegen Japan, Indonesië en Vietnam, staat Ali normaliter wel aan de aftrap.

Programma sc Heerenveen:

13 januari: PEC Zwolle - sc Heerenveen

19 januari: Excelsior - sc Heerenveen

28 januari: sc Heerenveen - AZ

3 februari: Fortuna Sittard - sc Heerenveen

11 februari: sc Heerenveen - Ajax

Hussein Ali op 5 november 2023 in actie tegen Ajax.

FC Utrecht

Net als Heerenveen ligt het ook in de lijn der verwachting dat FC Utrecht een speler moet afstaan aan Irak: Zidane Iqbal. Het van Manchester United overgekomen talent heeft mede door blessureleed nog niet aan de verwachtingen kunnen voldoen in Utrecht, waarvoor hij slechts eenmaal uitkwam. Bij Irak geldt Iqbal als een grote meneer, die zijn land moet helpen voorbij te groepsfase te komen.

Programma FC Utrecht:

14 januari: Vitesse - FC Utrecht

21 januari: FC Utrecht - PSV

27 januari: Excelsior - FC Utrecht

4 februari: FC Utrecht- FC Volendam

11 februari: FC Utrecht - Fortuna Sittard

Zidane Iqbal heeft de hoge verwachtingen nog niet waar kunnen maken bij FC Utrecht.

Fortuna Sittard

Deroy Duarte speelt zijn interlands voor Kaapverdië en zal ook zeer waarschijnlijk aanwezig zijn op de Afrika Cup. De centrale middenvelder debuteerde vorig jaar voor zijn land en staat inmiddels op acht caps voor de Tubarões Azuis. Kaapverdië is in Groep B ingedeeld met Egypte, Ghana en Mozambique en moet dus flink aan de bak. De afwezigheid van Duarte zou een flinke klap zijn voor Fortuna-trainer Danny Buijs, die de Kaapverdiaan bijna altijd in de basis opstelt.

Programma Fortuna Sittard:

13 januari: Fortuna Sittard - Sparta Rotterdam

20 januari: Almere City - Fortuna Sittard

28 januari: FC Volendam - Fortuna Sittard

3 februari: Fortuna Sittard - sc Heerenveen

11 februari: FC Utrecht - Fortuna Sittard

Deroy Duarte is een belangrijke speler onder Fortuna Sittard-trainer Danny Buijs.

Overige kanshebbers

Theoretisch gezien zouden nog een hele rits spelers kans kunnen maken op deelname aan de Afrika of Azië Cup. De kans is echter (zeer) klein dat onderstaande spelers een oproep kunnen verwachten.

Algerije:

Mouhamed Belkheir (Fortuna Sittard)

Camiel Neghli (Sparta Rotterdam)

Angola:

Christopher Mamengi (Almere City)

Abdenego Nankishi (Heracles Almelo)

Ruben Roosken (Heracles Almelo)

Burkina Faso:

Arthur Zagré (Excelsior)

DR Congo:

Xavier Mbuyamba (FC Volendam)

Bryan Limbombe (Heracles Almelo)

Thierry Lutonda (RKC Waalwijk)

Chris Lokesa (RKC Waalwijk)

Metinho (Sparta Rotterdam)

Ghana:

Jamal Amofa (Go Ahead Eagles)

Guinee:

Fodé Fofana (Vitesse)

Ivoorkust:

Daouda Weidmann (RKC Waalwijk)

Japan:

Mio Backhaus (FC Volendam)

Sai van Wermeskerken (NEC)

Kodai Sano (NEC)

Koki Ogawa (NEC)

Koki Saito (Sparta Rotterdam)

Kameroen:

Loïc Mbe Soh (Almere City)

Marokko:

Yassin Ayoub (Excelsior)

Couhaib Driouech (Excelsior)

Redouan El Yaakoubi (Excelsior)

Benaissa Benamar (FC Volendam)

Achraf Douiri (FC Volendam)

Imran Nazih (FC Volendam)

Bilal Ould-Chikh (FC Volendam)

Younes Taha (FC Twente)

Issam El Maach (FC Twente)

Souffian El Karouani (FC Utrecht)

Anouar El Azzouzi (PEC Zwolle)

Younes Namli (PEC Zwolle)

Samir Lagsir (PEC Zwolle)

Yassin Oukili (RKC Waalwijk)

Ilias Takidine (RKC Waalwijk)

Anas Tahiri (sc Heerenveen)

Amine Boutrah (Vitesse)

Nigeria:

Hamdi Akujobi (Almere City)

Bobby Adekanye (Go Ahead Eagles)

Shawn Adewoye (RKC Waalwijk)

Senegal:

Sylla Sow (Go Ahead Eagles)

Sierra Leone:

Mohammed Sankoh (Heracles Almelo, Sierra Leone)

Zuid-Afrika:

Simon van Duivenboden (Vitesse)