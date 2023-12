Sparta verrast met eerste versterking: ‘Grootste Talent’ tekent op Het Kasteel

Shunsuke Mito speelt de komende jaren voor Sparta, zo laat de Rotterdamse club weten via de officiële kanalen. De 21-jarige linksbuiten uit Japan heeft tot medio 2028 getekend op Het Kasteel. Sparta neemt Mito over van Albirex Niigata, waar hij een doorlopend contract tot medio 2026 had. Volgens Transfermarkt is de vleugelspits zo’n 650.000 euro waard, maar welk bedrag Sparta overmaakt naar Japan is nog onbekend.

Mito vliegt aan het eind van dit jaar naar Nederland, om zich vervolgens te voegen bij de selectie van trainer Jeroen Rijsdijk. De Japanner gaat ook mee op trainingskamp naar Spanje. In Spangen wordt Mito teamgenoot van Koki Saito, met wie hij samenspeelt bij de Olympische ploeg van Japan.

Mito nam dit seizoen de award voor 'Grootste Talent' van de J1 in ontvangst.

Technisch directeur Gerard Nijkamp reageert via de clubwebsite kort op het aantrekken van Mito. “We hebben Shunsuke lange tijd gevolgd en hebben veel tijd gestoken in zijn overgang van Japan naar Rotterdam. Het heeft uiteraard meegespeeld dat Koki en de mensen om hem heen positief zijn over Sparta en de ontwikkelmogelijkheden bij ons. Daarnaast zijn we naar Japan gegaan om hem te ontmoeten en het plan door te spreken.”

“Het is een buitenspeler met veel offensieve kwaliteiten, die nog grote stappen kan zetten in zijn ontwikkeling en erin gelooft dat hij die stappen op Het Kasteel kan zetten”, gaat Nijkamp verder. “Wij zijn overtuigd van zijn kunnen en kijken ernaar uit om hem snel in ons shirt te zien spelen.”

Mito heeft in zijn geboorteland reeds een behoorlijke indruk achtergelaten. De rechtspoot debuteerde op achttienjarige leeftijd voor Albirex Niigata, op het tweede niveau van Japan. Via een kampioenschap in het seizoen 2021/22 wist de club promotie naar de J1 League af te dwingen.

Ook op het hoogste niveau van Japan liet Mito zich zien. Na zijn debuutseizoen in de J1 League werd de flankspeler uitgeroepen tot ‘Grootste Talent’ van de competitie. In totaal speelde Mito 86 officiële wedstrijden voor Albirex Niigata, waarin hij goed was voor 13 doelpunten en 7 assists.

Mito is tevens al jaren jeugdinternational van Japan. Voor het beloftenelftal van het ambitieuze land was hij in acht interlands tweemaal trefzeker. Mito wordt de zevende Japanner die dit seizoen actief is in de Eredivisie. Saito, Yukinari Sugawara (AZ), Ayase Ueda (Feyenoord), Koki Ogawa (NEC Nijmegen), Kodai Sano (NEC Nijmegen) en Sai van Wermeskerken (NEC Nijmegen) gingen hem voor.

