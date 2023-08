Feyenoord deelt nieuw contract uit en houdt vaste waarde binnenboord

Dinsdag, 29 augustus 2023 om 21:10 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:29

Feyenoord heeft met Quilindschy Hartman een principeakkoord bereikt over contractverlenging tot medio 2026, zo maakt de Rotterdamse club wereldkundig. De oude verbintenis van de linksback in De Kuip liep door tot de zomer van 2025. Hartman beleefde vorig jaar zijn doorbraak bij Feyenoord en is inmiddels niet meer weg te denken uit het elftal van trainer Arne Slot. Hij werrd onlangs genoemd bij Brighton & Hove Albion, Burnley en West Ham United, maar blijft Feyenoord voorlopig dus trouw.

"Na het prachtige debuutseizoen dat ik afgelopen jaar beleefd heb, is dit een hele mooie persoonlijke beloning", jubelt Hartman op de website van Feyenoord. "Als jongen van Varkenoord wil je net als de indrukwekkende lijst met voetballers die je vanuit Feyenoord Academy zijn voorgegaan het eerste elftal halen en daarmee succesvol zijn. De eerste stappen daartoe zijn gezet. Het is aan mij om de nieuwe uitdagingen die nu komen met volle overgave aan te blijven gaan, zodat ik mij blijf ontwikkelen. Feyenoord is daarvoor de beste plek voor mij."

We told you we had a ??(s) studio... ?? Quilindschy Hartman » 2026! ?? pic.twitter.com/Y6ekRH5Xcf — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) August 29, 2023

Hartman zet binnenkort zijn handtekening onder de nieuwe verbintenis tot medio 2026. De pas 21-jarige linksback kwam tot 33 officiële wedstrijden in zijn debuutseizoen en stond in mei met de kampioensschaal in zijn handen. "Hartman etaleerde daarbij niet alleen zijn verdedigende kwaliteiten, maar bewees ook meermaals aanvallend zijn meerwaarde met intercepties en assists. Hij ontpopte zich hiermee tot een belangrijke schakel in het kampioenselftal dat ook in de Europa League indruk maakte door de kwartfinales te bereiken", valt te lezen op de clubsite.

Vanwege zijn goede prestaties bij Feyenoord werd Hartman opgenomen in de EK-selectie van Jong Oranje voor het eindtoernooi in Georgië en Roemenië. De jonge Feyenoorder had een basisplaats in de drie groepsduels, al was dat niet voldoende om de knockout-fase te bereiken. Hartman is door bondscoach Ronald Koeman opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal voor de EK-kwalificatieduels met Griekenland (7 september) en Ierland (10 september). De definitieve selectie komt 1 september naar buiten.