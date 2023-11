Fenerbahçe komt dankzij Dusan Tadic terug van achterstand en blijft koploper

Zondag, 26 november 2023 om 18:58 • Jan Hoeksema • Laatste update: 19:16

Fenerbahçe heeft zondagavond met enige moeite afgerekend met Fatih Karagümrük: 2-1. De Gele Kanaries hadden dat vooral te danken aan Dusan Tadic, die beide treffers voor zijn rekening nam. Eén keer scoorde hij op aangeven van Sebastian Szymanski. Door de overwinning gaat Fenerbahçe weer over Galatasaray heen op de ranglijst en blijft de ploeg koploper in de Süper Lig.

Trainer Ismail Kartal had bij Fenerbahçe weer basisplekken ingeruimd voor de nodige voormalig Eredivisionisten. Achterin vormden Jayden Oosterwolde en Ferdi Kadioglu de linkerkant van de defensie, terwijl Szymanski en Tadic respectievelijk op het middenveld en voorin startten.Topscorer Edin Dzeko stond vanzelfsprekend wederom in de spits.

In de eerste helft was Fenerbahçe lange tijd de betere ploeg. Het veldoverwicht leidde al gauw tot de nodige kansen, onder meer voor Szymanski, maar scoren deed de ploeg niet. Een paar minuten voor rust kreeg Fener het deksel op de neus.

Can Keles werd over het hoofd gezien door de verdedigers van Fenerbahçe. Ryan Mendes speelde de buitenspeler in, alvorens Keles doelman Livakovic uitspeelde en inschoot. Op de doellijn poogde Kadioglu nog de inzet te keren, maar de voormalig NEC'er zag de bal door zijn benen gaan: 0-1.

Al vroeg in het tweede bedrijf zou Fenerbahçe langzij komen. Bij het uitkomen richting een voorzet maakte Fatih Karagümrük-doelman Matías Dituro een overtreding op Irfan Can Kahveci, waarna Fener een penalty kreeg.

Tadic mocht vervolgens aanleggen vanaf elf meter en de voormalig Ajacied faalde niet: 1-1. De spelers van Fenerbahçe aarzelden geen moment en snelden naar de middencirkel, daar de ploeg haast wilde maken met het zoeken naar een winnende treffer.

Deze zou er uiteindelijk ook komen. Na een snelle uitbraak belandde de bal in de zestien bij Szymanski. De ex-Feyenoorder behield het overzicht en vond de volledig over het hoofd geziene Tadic. Voor de Serviër was afwerken vervolgens een koud kunstje: 2-1.

Later in de wedstrijd dachten de spelers van Fatih Karagümrük een strafschop te verdienen vanwege hands van een Fenerbahçe-speler, maar de aanwezige arbitrage besloot geen penalty te geven. De 2-1 tussenstand werd mede daardoor gepromoveerd tot eindstand.