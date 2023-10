FC Utrecht-supporters worden vlak voor aankomst geweigerd door FC Volendam

Vrijdag, 6 oktober 2023 om 19:25 • Bart DHanis • Laatste update: 19:44

De supportersbussen van FC Utrecht kunnen terugkeren naar de Domstad, zo weet het Algemeen Dagblad iets minder dan een uur voor de aftrap tussen FC Volendam - FC Utrecht bekend te maken.

De 400 meegereisde supporters van de ploeg uit Utrecht waren bijna op de plaats van bestemming, toen zij op voorspraak van de lokale driehoek (burgemeester, politiechef en hoofdofficier) halsoverkop moesten terugkeren naar De Galgenwaard.

Volgens het AD waren er aanwijzingen dat er rellen zouden uitbeken tussen de achterban van beide ploegen. Volendam gaat later op de avond nog met een officieel statement komen. De supporters van Utrecht hoeven de wedstrijd toch niet thuis op de bank te kijken. FC Utrecht heeft aangeboden om het duel in het supportershome te komen aanschouwen.

Ondanks het feit dat het uitvak in het Kras Stadion helemaal was uitverkocht, starten Volendam en Utrecht om 20:00 uur met een gedeeltelijk lege tribune. Een hard gelag voor de ploeg van Ron Jans, dat de steun goed had kunnen gebruiken.

Utrecht staat namelijk op een ongebruikelijke zeventiende plaats. Vorige week zaterdag bleek de gifbeker nog steeds niet leeg, toen de club in eigen huis met 0-2 onderuit ging tegen promovendus Almere City.

Ook Volendam kent geen beste start. Na zes duels hebben de Palingboeren slechts een punt veroverd en dragen zij momenteel de rode lantaarn in de Eredivisie. Mocht Volendam vrijdagavond winnen van Utrecht, dragen zij deze over aan de tegenstander.