FC Utrecht haalt met Ron Jans gedroomde nieuwe trainer binnen

Zondag, 3 september 2023 om 21:05 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:20

Ron Jans is de nieuwe trainer van FC Utrecht, zo meldt De Telegraaf zondagavond. Het nieuws is enigszins opmerkelijk, daar de coach juist besloten had om een sabbatical te nemen. Nu staat hij toch op het punt om gepresenteerd te worden in de Domstad.

“Er moeten nog enkele voorwaarden worden ingevuld, onder andere de definitieve invulling van de staf”, zo schrijft het dagblad. “Naar verwachting wordt de komst van Jans maandag of dinsdag definitief afgerond, waarna de nieuwe trainer gepresenteerd kan worden.” Volgens bronnen rond de club is er reeds een akkoord bereikt met de oefenmeester en hoeven dus alleen de laatste plooien nog gladgestreken te worden.

Jans is in Utrecht de opvolger van Michael Silberbauer, die dinsdag werd ontslagen bij Utrecht. De 1-0 nederlaag op bezoek bij PEC Zwolle van afgelopen zondag is keihard aangekomen bij de club. Eerder werd er ook al verloren van sc Heerenveen (0-2) en PSV (2-0). De clubleiding hield maandag een crisisberaad over de sportieve crisis waarin de club door de tegenvallende resultaten in beland is. Uit die gesprekken is gekomen dat er geen toekomst voor Silberbauer bij de club is.

Op zondag stond interim-trainer Rob Penders aan het roer om FC Utrecht een acceptabel resultaat te bezorgen tegen Feyenoord, maar het gewenste schokeffect bleef uit. In de Galgenwaard gingen de Domstedelingen kansloos met 1-5 onderuit. Jans krijgt nu twee weken de kans op de ploeg op de rit te krijgen, daar komend weekend EK-kwalificatiewedstrijden worden afgewerkt.