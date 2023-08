FC Utrecht-aanvaller Boussaid staat voor fraaie transfer naar het buitenland

Woensdag, 23 augustus 2023 om 17:50 • Wessel Antes • Laatste update: 17:51

Othman Boussaid kan zijn carrière vervolgen bij Union Sint-Gillis en Hull City, zo meldt journalist Stef de Bont van Voetbal International. De 23-jarige aanvaller van FC Utrecht beschikt in Stadion Galgenwaard over een aflopend contract, waardoor hij deze zomer verkocht moet worden om nog iets op te leveren. Volgens Transfermarkt is Boussaid momenteel 2,2 miljoen euro waard. De rechtspoot kan dus kiezen voor een dienstverband in de hoogste afdeling van zijn geboorteland of de Championship.

Utrecht is bereid mee te werken aan een vertrek van Boussaid, daar de club hem niet transfervrij wil zien vertrekken volgende zomer. Afgelopen weekend tegen sc Heerenveen (0-2 nederlaag) zat de buitenspeler al niet meer bij de selectie van trainer Michael Silberbauer. De reden daarvan lijkt nu bekend. Boussaid staat bovenaan de wensenlijstjes van meerdere clubs, maar Union en Hull zijn op dit moment het meest concreet. De Belgische stuntploeg is al de hele zomer bezig met Boussaid, terwijl Hull volgens De Bont onder de indruk is van zijn voetballende statistieken en afgelegde meters.

Boussaid speelt sinds 2018 voor Utrecht, dat hem toentertijd transfervrij overnam van Lierse SK. Tussendoor werd de Belg nog uitgeleend aan NAC Breda. Boussaid speelde de afgelopen jaren 112 officiële wedstrijden voor Utrecht, waarin hij goed was voor 7 doelpunten en 15 assists. De technisch begaafde aanvaller maakte met name in het afgelopen seizoen een goede ontwikkeling door, waardoor Utrecht zijn naderende vertrek op sportief vlak wel betreurt.

Het is nog de vraag of Utrecht op zoek gaat naar een vervanger van Boussaid, daar Silberbauer al enorm veel spelers tot zijn beschikking heeft. De middenmoter versterkte zich deze transferperiode reeds met twaalf aanwinsten. Utrecht kent tot dusver een valse start van het Eredivisie seizoen en ging zowel tegen PSV als sc Heerenveen met 0-2 onderuit. Zondag gaan de Domstedelingen op bezoek bij PEC Zwolle, waarna begin september het altijd boeiende thuisduel met Feyenoord volgt.