Utrecht dendert door onder Jans en zet indrukwekkende opmars voort in Eredivisie

FC Utrecht heeft zondagmiddag uitstekende zaken gedaan in de Eredivisie. Twee goals van Victor Jensen en Bart Ramselaar in de eerst helft bleken genoeg voor een knappe uitzege bij Go Ahead Eagles: 0-2. De ploeg van Ron Jans is nu zeven competitiewedstrijden op rij ongeslagen, klimt met de driepunter naar de dertiende plek en staat op slechts drie punten afstand van nummer acht sc Heerenveen.

Jans moest het doen zonder Isak Lidberg, die met een blessure aan de achillespees vermoedelijk de komende weken niet inzetbaar zal zijn. Ramselaar was zijn vervanger, waardoor Mats Seuntjens naar de spitspositie verhuisde. Bij Go Ahead verving Enric Llansana Evert Linthorst in de basisopstelling.

Utrecht nam al heel snel de voorsprong in Deventer . Na een prima actie bij de achterlijn van de uitblinkende Othman Boussaid, leverde de kleine middenvelder een lage voorzet af. Die werd bij de eerste paal binnengelopen door Jensen: 0-1.

Na een klein halfuur spelen verdubbelden de Domstedelingen, die een sterke eerste helft speelden, de marge. Een afstandsschot van Can Bozdogan werd nog gekraakt, maar viel voor de voeten van Ramselaar, die de bal in het dak van het doel schoot: 0-2.

In het tweede bedrijf wisselde trainer René Hake aanvallend. Spits Victor Edvardsen kwam in de ploeg voor verdediger Joris Kramer. Het leidde direct tot een aantal serieuze mogelijkheden voor Kowet.

Jakob Breum dribbelde langs zijn directe tegenstander en gaf gevaarlijk voor, maar Edvardsen kon niet afwerken. Even later werd een schot van de invaller geblokt door Flamingo, waar Willum Thór Willumsson rakelings naast schoot na een fraai hakje van Philippe Rommens.

Uit een hoekschop kwam ook Mats Deijl dicht bij de aansluitingstreffer, ware het niet dat Vasilis Barkas een prima redding in huis had. In het laatste kwartier trad de Grieks doelman wederom reddend op, ditmaal na een inzet van invaller Thibo Baeten. Een aansluitingstreffer zat er uiteindelijk niet in voor the Eagles, ook omdat Barkas in extremis nog een geweldige dubbelredding in huis had.

En zo zet een indrukwekkende competitiereeks van Utrecht zich voort. Onder Jans werd in elf competitiewedstrijden 4 keer gewonnen, 4 keer gelijkgespeeld en drie keer verloren. Sinds de nederlaag tegen Volendam op 6 oktober (1-0) verloor de ploeg van Jans bovendien geen duel meer, terwijl het ook knappe remises tegen AZ en FC Twente boekte.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PSV 15 15 0 0 46 45 2 Feyenoord 15 11 2 2 30 35 3 AZ 15 10 3 2 25 33 4 FC Twente 15 10 3 2 15 33 5 Ajax 15 7 3 5 5 24 6 Go Ahead Eagles 15 6 4 5 3 22 7 Sparta Rotterdam 15 6 3 6 0 21 8 sc Heerenveen 15 6 1 8 -5 19 9 NEC 15 4 6 5 0 18 10 PEC Zwolle 15 5 2 8 -5 17 11 Fortuna Sittard 14 4 4 6 -9 16 12 Excelsior 15 3 7 5 -5 16 13 FC Utrecht 15 4 4 7 -9 16 14 Heracles Almelo 14 4 3 7 -13 15 15 RKC Waalwijk 14 4 1 9 -12 13 16 Almere City FC 15 3 4 8 -21 13 17 Vitesse 14 2 2 10 -22 8 18 FC Volendam 15 2 2 11 -23 8

