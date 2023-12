Stengs leidt Feyenoord met goal en wonderschone assist langs Utrecht

Feyenoord heeft zich woensdagavond geplaatst voor de achtste finale van de TOTO KNVB Beker. De ploeg van trainer Arne Slot overtuigde niet tegen FC Utrecht, maar trok wel aan het langste eind: 2-1. Calvin Stengs en Igor Paixão zorgden voor de doelpunten, Taylor Booth deed iets terug namens de bezoekers.

Waar Peter Bosz donderdag met een zogeheten bekerkeeper (Joël Drommel) aantreedt tegen FC Twente, moet Slot niets hebben van een aangepaste formatie. De Feyenoord-trainer wijzigde zijn opstelling op één positie ten opzichte van de competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo: Paixão mocht starten in plaats van Luka Ivanusec.

Ron Jans koos net als Bosz wel voor een andere doelman en geeft in het bekertoernooi de voorkeur aan Matthijs Branderhorst. Verder verscheen de jonge Zidane Iqbal voor het eerst dit seizoen aan de aftrap bij de Domstedelingen.

Voor Feyenoord is het winnen van de beker de snelste weg naar de Coolsingel, zo benadrukte Slot dinsdag nog maar eens tijdens de afsluitende persconferentie. Met die intentie begonnen de Rotterdammers ook aan het duel.

?? Calvin Stengs schiet Feyenoord binnen ?? minuten op voorsprong: 1-0#feyutr pic.twitter.com/lqN7b72dDV — ESPN NL (@ESPNnl) December 20, 2023

Nadat Othman Boussaid namens Utrecht voor het eerste gevaar van de wedstrijd zorgde, was het verder Feyenoord dat de klok sloeg in het eerste bedrijf. Branderhorst wist eerst nog te redden op een inzet van Quinten Timber, maar was niet veel later kansloos op een inzet van Stengs.

De middenvelder annex buitenspeler werd bediend door Timber en rondde beheerst af. Mats Wieffer had vervolgens de 2-0 op zijn hoofd, maar zijn kopbal uit een corner ging rakelings naast. Na een klein half uur spelen zorgde Paixão alsnog voor de 2-0, door op aangeven van Stengs knap af te ronden in de verre hoek.

Utrecht voetbalde prima mee, maar kwam niet tot hele grote kansen. Enigszins verrassend was dan ook de aansluitingstreffer op slag van rust. Het voorbereidende werk kwam van de voet van Souffian El Karouani, waarna Booth van dichtbij kon afronden: 2-1.

In de beginfase van de tweede helft kreeg Feyenoord kansen om het duel vroegtijdig in het slot te gooien, maar onder meer Paixão zag Timber over het hoofd en produceerde zelf een slap rolletje. Slot besloot daarop Santiago Gimenez en Javairô Dilrosun naar de kant te halen voor Ayase Ueda en Yankuba Minteh.

De Japanner was meteen dreigend en schoot de bal via de knie van Nick Viergever snoeihard op de paal. Namens Utrecht was Can Bozdogan het dichtst bij met pogingen van afstand. De bezoekers hadden de geest en zagen Feyenoord vermoeid raken naarmate de tweede helft, maar wisten niet te profiteren.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties