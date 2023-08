FC Twente wint ook zonder Steijn en is dicht bij play-offs Conference League

Donderdag, 10 augustus 2023 om 21:53 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:09

FC Twente staat met een been in de play-offs van de Conference League. De Tukkers hadden donderdagavond in de heenwedstrijd van de derde voorronde weinig te duchten van FC Riga en wonnen met 2-0. Alfred Sampsted voor rust en Daan Rots in de tweede helft verzorgden de productie van Twente. De return in Riga is op donderdag 17 augustus. Mocht dat duel geen problemen opleveren, dan wacht in de play-offs een ontmoeting met Fenerbahçe of NK Maribor. De Turken, met een basisplaats voor de trefzekere Dusan Tadic, sloten de eerste ontmoeting af met een 3-1 zege.

Trainer Joseph Oosting kon in de eerste ontmoeting met Riga niet beschikken over de geblesseerden Sem Steijn en Gijs Smal. Hierdoor was er een basisplaats voor Michel Vlap, terwijl Joshua Brenet doorschoof naar de linksbackpositie. Diens positie aan de rechterkant van de Twente-verdediging werd ingenomen door Sampsted, die in de beginfase heel belangrijk was voor de thuisploeg. Ricky van Wolfswinkel begon aan de linkerkant van de voorhoede en werd in de aanvalslinie geassisteerd door Manfred Ugalde en Rots.

Twente kende de ideale start van de thuisbeurt in de derde voorronde van de Conference League. In de elfde minuut dook Sampsted na een vlot lopende aanval alleen voor de doelman van Riga op, om vervolgens beheerst af te ronden met een fraaie stift: 1-0. Vlap was kort daarna met een schot nog dicht bij de tweede Twentse treffer. De druk van de formatie van Oosting nam gaandeweg de eerste helft wat af en Riga werd hierdoor brutaler. Het was aan de alerte Lars Unnerstall te danken dat Anthony Contreras van dichtbij niet voor de 1-1 zorgde. De soms wat onzichtbare Ugalde schoot in de slotfase nog net naast. Verder kwam Twente echter niet voor rust.

De eerste kans van de tweede helft kwam op naam van Van Wolfswinkel, die zijn inzet over het doel van Riga zag verdwijnen. Twente wilde de marge per se verdubbelen en bleef het doel van Riga opzoeken. Doelman Nils Purins zat de thuisploeg echter in de weg en toonde zijn klasse bij pogingen van Vlap en Robin Pröpper. Purins had echter geen antwoord op de keiharde rebound van Rots, nadat invaller Naci Ünüvar in eerste instantie nog van scoren werd afgehouden. Twente had de smaak te pakken en het was aan de goalie van Riga te danken dat Ugalde niet voor 3-0 kon zorgen. Desondanks reist men volgende week met een comfortabele voorsprong af naar Riga.