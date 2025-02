FC Twente slaat grote slag en legt na Sem Steijn nog een sterkhouder langer vast

Daan Rots heeft zijn aflopende contract bij FC Twente verlengd, zo meldt de club uit Enschede via de officiële kanalen. De 23-jarige aanvaller uit Groenlo is daardoor tot medio 2027 aan de Tukkers verbonden.

Daarbij heeft Twente de optie om de verbintenis met een extra seizoen te verlengen. Rots beschikte in de Grolsch Veste over een aflopend contract.

Twente voorkomt dus een transfervrij vertrek. Het Duitse Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van Rots op zo’n 5 miljoen euro.

Rots kwam dit seizoen al 1.911 minuten in actie namens Twente, verdeeld over 29 officiële wedstrijden. Daarin was de linkspoot goed voor 3 doelpunten en 7 assists.

De rechtsbuiten reageert via de clubwebsite van Twente op zijn contractverlenging. “Dit nieuwe contract voelt als een compliment en vertrouwen vanuit de club. Vorig jaar heb ik een top seizoen gedraaid en ook dit jaar heb ik mij kunnen laten zien tijdens een paar belangrijke momenten. Bijna mijn hele voetballeven ben ik al bij FC Twente en als je dan een nieuw contract mag tekenen bij je club blijft dat speciaal.”

“De komende periode wil ik mij blijven ontwikkelen en mijn waarde laten zien voor het team. In de Eredivisie en in Europa hebben we dit seizoen met de ploeg een aantal mooie uitdagingen, ik kijk ernaar uit”, aldus Rots.

Ook technisch directeur Arnold Bruggink komt aan het woord. “Voor jonge talenten is Daan een heel mooi voorbeeld hoe je als regionale jongen vanuit onze Academie door kan groeien naar eerste elftal-speler.”

“Daan is een speler met een heel goede drive en mentaliteit, die weet wat hij wil en erg verbonden is met FC Twente. Daan heeft zich heel goed ontwikkeld het afgelopen seizoen en we hebben veel vertrouwen in de toekomst. Zijn doelpunt tegen Besiktas maakte de regio trots”, besluit Bruggink.

In totaal speelde Rots al 139 officiële wedstrijden namens Twente, waarin hij goed was voor 19 doelpunten en 22 assists. Zijn jongere broertje Mats (18) staat ook onder contract in Enschede, maar speelt dit seizoen op huurbasis voor Heracles.