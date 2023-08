FC Twente rekent af met Riga FC en wacht mogelijk confrontatie met Dusan Tadic

Donderdag, 17 augustus 2023 om 20:55 • Jan Hoeksema • Laatste update: 21:01

FC Twente heeft zich gekwalificeerd voor de volgende en laatste voorronde van de Conference League. In Letland werd donderdagavond met 0-3 gewonnen van Riga FC, nadat de Tukkers in de thuiswedstrijd al met 2-0 hadden gewonnen. Doelpuntenmakers in Riga waren Daan Rots, Gijs Besselink en Naci Ünuvar. In de volgende ronde wacht Twente een confrontatie met NK Maribor of het Fenerbahçe van Dusan Tadic.

Trainer Joseph Oosting voerde één wijziging door ten opzichte van het gewonnen heenduel. Michel Vlap kampte met een liesblessure en dus mocht Youri Regeer zijn basisdebuut maken voor Twente. Ook Sem Steijn kon door een blessure nog niet vanaf de aftrap meedoen. Manfred Ugalde startte in de spits, wat betekende dat Ricky van Wolfswinkel wederom vanaf de linkervleugel begon. Aan de rechterkant was er weer een basisplaats ingeruimd voor Rots.

In het eerste kwartier van de wedstrijd had Twente het lastig met de ploeg uit de Letse hoofdstad. Dat leidde zelfs tot een goede mogelijkheid voor Riga, maar doelman Lars Unnerstall bracht redding. Daarna kwamen de Tukkers beter in de wedstrijd, wiens eerste goede mogelijkheid op naam kwam van Regeer. De middenvelder probeerde de bal af te leggen, maar vond geen teamgenoot. Beide ploegen kregen in het restant van de eerste helft nog kansen, maar gescoord werd er niet.

In het tweede bedrijf werd de ban dan toch gebroken. Na iets minder dan een uur spelen was het Rots die aanlegde vanaf de rand van het strafschopgebied en prachtig binnenschoot in de verre hoek: 0-1. Het doelpunt was voor Riga-trainer Tomislav Stipic reden genoeg om in te grijpen, daar hij luttele minuten later vier wissels doorvoerde. De frisse spelers wisten echter het verschil ook niet te maken voor Riga, daar Twente vlak voor tijd de voorsprong verdubbelde via de ingevallen Besselink: 0-2.

In de blessuretijd werd het zelfs nog 0-3, nadat de eveneens ingevallen Ünuvar door Ugalde oog in oog met de keeper van Riga werd gezet. Ünuvar bleef rustig en schoof binnen: 0-3. In de volgende ronde neemt Twente het op tegen NK Maribor of Fenerbahçe, die later donderdagavond spelen. In het heenduel won de Turkse ploeg met 3-1, mede door een rake strafschop van Tadic.