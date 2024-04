FC Twente hard op weg naar Champions League-voorrondes na overwinning op Almere

FC Twente heeft woensdagavond geen punten laten liggen in de strijd om de derde plek in de Eredivisie. Het elftal van Joseph Oosting was over negentig minuten beter dan Almere City, maar maakte het door een plotse tegentreffer nog spannend: 3-1. Door de overwinning heeft Twente voor nu acht punten voorsprong op nummer vier AZ, dat zondag in actie komt. Almere blijft met 33 punten verdienstelijk meedoen in de middenmoot.

Twente had niet lang nodig om het eigen publiek voor de eerste keer aan het juichen te krijgen. In de tiende minuut werd een schot van Sem Steijn tot hoekschop verwerkt door doelman Nordin Bakker. Deze corner leverde een doelpunt op: de bal werd afgelegd op Mathias Kjølø, die van grote afstand de onderhoek vond en daarmee zijn eerste doelpunt voor Twente maakte: 1-0. Bakker ging hierbij niet volledig vrijuit, daar de inzet houdbaar leek.

In het restant van de eerste helft was Twente de ploeg die domineerde, maar tot veel gevaar leidde dat niet. Almere was ook niet bij machte om grote kansen bij elkaar te voetballen en dus gingen beide ploegen met een 1-0 ruststand de kleedkamers in.

Sem Steijn verdubbelt de voorsprong van FC Twente: 2-0!#twealm pic.twitter.com/eBz9szwuPY — ESPN NL (@ESPNnl) April 24, 2024

In de tweede helft kwam het gevaar wederom snel van de thuisploeg. Ricky van Wolfswinkel leek te gaan uithalen, maar hij werd ten val gebracht door een Almere-verdediger. Via Damian van Bruggen belandde de bal vervolgens voor de voeten van Steijn, die het doel alsnog onder vuur kon nemen en scoorde: 2-0. De VAR keek nog uitvoerig naar mogelijk buitenspel, maar omdat de bal via Van Bruggen - en niet Van Wolfswinkel - bij Steijn terechtkwam, bleek het doelpunt geldig.

Zo'n tien minuten later kreeg Van Wolfswinkel een nieuwe kans. De spits waagde een poging vanuit het strafschopgebied, maar voor de bal het doel van Bakker kon bereiken, wist Peer Koopmeiners er een voet tussen te krijgen. Zo bleef het bij 2-0, maar was Twente wel de ploeg die verreweg het beste van het spel had.

Desondanks kwam Almere in minuut 73 plots terug in de wedstrijd. Invaller Kornelius Hansen besloot na een tegenaanval het maar eens te proberen van buiten de zestien van Twente en deed dat voortreffelijk. Lars Unnerstall, die tot dan nog maar één poging richting zijn doel gevuurd had zien worden, was kansloos: 2-1.

De tegentreffer betekende het startschot van het slotoffensief van Almere, maar de ploeg van Alex Pastoor kon weinig potten breken tegen de sterke Enschedese defensie. In een tegenstoot werd het duel definitief in het slot gegooid door Daan Rots, die optimaal profiteerde van het gegeven dat Almere aanvallender was gaan spelen: 3-1.

