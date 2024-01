FC Twente akkoord met Spartak Moskou: Ugalde vertrekt voor recordbedrag

Manfred Ugalde gaat FC Twente definitief verruilen voor Spartak Moskou, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano op X. De Tukkers ontvangen liefst 15 miljoen euro (inclusief bonussen) van de Russische topclub. De 21-jarige Ugalde tekent tot medio 2028 in Moskou, waar hij in de voorhoede gaat spelen met Quincy Promes.

Volgens Romano hebben Twente en Spartak Moskou een mondeling akkoord bereikt over de controversiële transfer van Ugalde. De Italiaanse journalist meldt niets over de vaste transfersom die de Tukkers gaan ontvangen, maar laat wel weten dat het bedrag in totaal kan oplopen tot 15 miljoen euro. Ugalde gaat zich snel voor 4,5 jaar aan Spartak Moskou verbinden.

Ugalde werd afgelopen zomer na een huurperiode van een jaar definitief overgenomen van Manchester City. De club uit Enschede betaalde vier miljoen euro voor zijn diensten.

De kleine spits kwam dit seizoen al achttien keer in actie voor de Tukkers. Ugalde wist zeven keer het net te vinden en was zesmaal aangever bij een treffer van de ploeg van Joseph Oosting.

Ugalde is ook al international van Costa Rica. Hij maakte in 2020 het debuut voor zijn land en droeg sindsdien vier keer het shirt van Costa Rica. Hij maakte één doelpunt voor het land in Midden-Amerika.

Ugalde wordt in Moskou ploeggenoot van Promes, die al sinds februari 2021 onder contract staat in de hoofdstad en ook al tussen 2014 en 2018 uitkwam voor de Russische topclub. De veelbesproken voormalig international van Oranje speelde reeds 235 officiële wedstrijden voor Spartak Moskou, waarin hij goed was voor 114 doelpunten en 59 assists.

Indien Ugalde de verwachtingen waarmaakt in Moskou, gaat hij Dusan Tadic aftroeven als recordverkoop van Twente. De Servische linkspoot vertrok in 2014 voor liefst 14 miljoen euro vanuit Enschede naar Southampton. De transfersom van Ugalde kan door middel van (onbekende) bonussen boven dat bedrag uitkomen.

