FC Barcelona slaat grote slag en legt sterspeler tot medio 2028 vast

FC Barcelona houdt Raphinha langer binnenboord. De 28-jarige sterspeler heeft zijn handtekening gezet onder een contract dat loopt tot medio 2028, zo bevestigen de Catalanen donderdagavond via de officiële kanalen. De oude verbintenis liep tot medio 2027.

Raphinha is bezig aan het beste seizoen uit zijn carrière. De Braziliaanse dribbelaar was deze campagne tot dusver goed voor liefst 34 goals en 25 assists in 56 wedstrijden. Raphinha wordt door velen gezien als een kanshebber op de Ballon d’Or die later dit kalenderjaar wordt uitgereikt.

De Braziliaan kwam medio 2022 voor bijna zestig miljoen euro over van Leeds United en kende twee moeilijke eerste seizoenen in Barcelona. Onder Hansi Flick laat Raphinha zien tot de absolute wereldtop te behoren.

“Zijn talent en spelinzicht gaan hand in hand met zijn vermogen om elke dag een stapje extra te zetten en hard te werken. Raphinha is veeleisend en zelfkritisch. De club kan tot minstens 2028 van zijn diensten genieten”, schrijft Barcelona op de eigen website.

Binnenkort meer nieuwe contracten

Nu de onderhandelingen met Raphinha zijn afgerond, kan sportief directeur Deco zijn aandacht verleggen naar Lamine Yamal, Eric García en Inigo Martínez. Barcelona hoopt ook dat drietal langer bij de club te houden.

"Lamine heeft nergens om gevraagd, hij heeft er nooit om gevraagd de best betaalde speler te worden", aldus Deco donderdag over de onderhandelingen met Yamal.

"In Lamines geval gaan we hem een eerlijk contract aanbieden en hem tegemoetkomen bij wat in zijn realiteit past. Maar dat was geen eis van zijn kant. Het gaat hem er niet om dat hij de best betaalde speler is, maar dat hij in een gunstige omgeving zit en belangrijk kan zijn voor het team."