‘FC Barcelona bombardeert ideale vervanger voor Dembélé tot topprioriteit’

Zaterdag, 5 augustus 2023 om 14:31 • Bart DHanis • Laatste update: 15:10

FC Barcelona heeft van Bernardo Silva de topprioriteit gemaakt, zo meldt Mundo Deportivo. De aanvallende middenvelder annex aanvaller moet als vervanger gaan dienen voor de zo goed als zeker naar Paris Saint-Germain vertrokken Ousmane Dembélé. De Catalaanse club werkt momenteel aan een strategie om de 28-jarige Portugees van Manchester City over te kunnen nemen.

Silva heeft nog een contract tot medio 2025 en zal daarom geen goedkope optie zijn voor de Catalanen. Barcelona zet daarom in op een huurperiode van één jaar, met een verplichte optie tot koop op 1 juli 2024. Silva zelf zou een transfer naar het Spotify Camp Nou wel zien zitten, alleen moeten City en Barça het nog eens zien te worden over de voorwaarden van de transfer.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Barcelona heeft er volgens het Spaanse medium wel vertrouwen in dat er een overeenkomst gesloten gaat worden. Onder druk van Silva en zijn zaakwaarnemer Jorge Mendes hopen los Azulgrana dat City niet al te strikt zal zijn in de onderhandelingen. Daarnaast beloofde Josep Guardiola dat Silva na de Champions League-overwinning mocht vertrekken als er een aannemelijk bod op tafel zou komen.

Bernardo Silva

Mocht Silva inderdaad de overstap maken naar Noord-Oost Spanje, dan bewandelt hij dezelfde weg als Ilkay Gündogan. De Duitse middenvelder liep uit zijn contract bij the Citizens en tekende eerder deze zomer een contract in Barcelona. Silva kan, na Frenkie de Jong en Robert Lewandowski, de best betaalde speler uit de selectie worden: bij de Spaanse kampioen ligt een contract ter waarde van elf miljoen euro per jaar klaar voor de international van Portugal.