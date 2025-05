Farioli gooit elftal van Ajax volledig om en kiest voor basisdebutant; ook Wijndal in de basis

Francesco Farioli heeft de opstelling van Ajax voor de kraker tegen FC Twente bekendgemaakt. De trainer kiest voor Brian Brobbey in de punt van de aanval. Verder is er een basisplaats ingeruimd voor Youri Regeer. Bertrand Traoré en Mika Godts beginnen op de bank. De wedstrijd begint om 14.30 uur en is te zien op ESPN 3.

Remko Pasveer verdedigt het doel van Ajax, terwijl Lucas Rosa de vervanger is van de geschorste Anton Gaaei. Josip Sutalo vormt het centrum met Jorrel Hato, Owen Wijndal is de linksback.

Op het middenveld krijgt ‘Mister 1-0’ Klaassen de voorkeur boven Kian Fitz-Jim, die tegen FC Groningen (2-2) nog basisspeler was. Jordan Henderson en Youri Regeer completeren het middenveld.

Voorin kiest Farioli andermaal voor Brobbey, waardoor Wout Weghorst het weer met een reserverol moet doen. Brobbey wordt geflankeerd door Steven Berghuis (rechts) en Kenneth Taylor (links).

Ajax is vier wedstrijden zonder zege en dat heeft de club de koppositie gekost. De Amsterdammers moeten winnen van Twente en hopen dat PSV geen drie punten pakt bij Sparta Rotterdam.

"Als dit seizoen ons iets heeft geleerd is het wel dat letterlijk alles kan gebeuren”, sprak Farioli bij Ajax TV. “Dat is het geloof en vertrouwen dat we moeten hebben. Er zijn nog negentig minuten te spelen en we moeten zorgen dat we op de best mogelijke manier afsluiten.”

FC Twente speelt sowieso in de play-offs. Bij een zege in Amsterdam en een nederlaag van AZ tegen Almere City klimmen de Tukkers naar plek vijf, wat extra thuisvoordeel zou betekenen in de play-offs.

Opstelling Ajax: Pasveer; Rosa, Sutalo, Hato, Wijndal; Klaassen, Henderson, Regeer; Berghuis, Brobbey, Taylor.