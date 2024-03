Fantastische topper tussen Liverpool en Man City krijgt geen winnaar

De topper in de Premier League tussen Liverpool en Manchester City heeft zondag geen winnaar opgeleverd. De titelkandidaten maakten er op Anfield een zinderende wedstrijd van met een grote hoeveelheid kansen. De winst had beide kanten op kunnen vallen, maar na een intikker van John Stones en een penalty van Alexis Mac Allister kwam er een 1-1 eindstand op het scorebord. Arsenal lijkt daarmee de grote winnaar van het weekend te worden. The Gunners nemen de koppositie in de Premier League in handen. Liverpool staat op doelsaldo daar net onder, terwijl City met één punt minder derde staat.

Guardiola spaarde midweeks enkele van zijn sterren tegen FC Kopenhagen (3-1 winst). Nathan Aké, Kevin De Bruyne, Phil Foden en Bernardo Silva keerden tegen Liverpool terug in de aanval. Julián Álvarez kreeg een opmerkelijke rol vanaf links in de aanval, Erling Braut Haaland was als verwacht de spits.

Liverpool kampt al weken met grote personele problemen. Mohamed Salah werd niet fit genoeg bevonden om te starten, maar viel na een uur spelen wel in. Virgil van Dijk stond centraal achterin naast de jonge Jarell Quansah. Cody Gakpo raakte zijn basisplek kwijt en moest het doen met een late invalbeurt. Ryan Gravenberch ontbreekt al langere tijd door een enkelblessure.

???????????? is los ?? Kevin de Bruyne neemt een slimme hoekschop en John Stones tikt 'm binnen: 0-1 ?#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #PremierLeague — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) March 10, 2024

In de openingsfase leek City licht de overhand te hebben. De Bruyne kwam in de zevende minuut dicht bij een goal met een stiftvoorzet die ogenschijnlijk onbedoeld bijna in één keer binnenviel. Liverpool-keeper Caoimhin Kelleher zag de bal rakelings voorlangs gaan.

Na een klein kwartier doken the Reds voor het eerst gevaarlijk op. Conor Bradley kwam voorbij Aké en probeerde het met een dreigend laag schot richting de verre hoek, dat het doel net niet haalde. Even later werd een doelpunt van Luis Díaz terecht afgekeurd vanwege buitenspel in de aanloop daarnaartoe.

Via een hoekschop nam City in de 23ste minuut de leiding. De Bruyne verraste de complete defensie van Liverpool door de bal laag bij de eerste paal te leggen. John Stones tikte binnen: 0-1. De gevaarlijkste momenten in het restant van de eerste helft waren voor Liverpool. Een kopbal van Dominik Szoboszlai ging net naast, terwijl Díaz na een dreigende dribbel vanaf de zijkant naar binnen ook niet tussen de palen vuurde.

In de derde minuut van de tweede helft kreeg Liverpool een penalty. Aké speelde de bal te kort terug op zijn keeper Ederson, die Darwin Núñez vloerde. Alexis Mac Allister schoot de penalty halfhoog in de linkerhoek binnen, ondanks dat Ederson nog dicht bij de bal kwam: 1-1.

Ederson gaf meteen daarna aan veel pijn over te hebben gehouden aan de botsing met Núñez die leidde tot de strafschop. Stefan Ortega viel in voor de Braziliaanse keeper. Liverpool rook bloed en werd daarbij aangejaagd door het publiek op Anfield, dat bij balbezit van City een voortdurend fluitconcert liet horen.

In de 63ste minuut zette Salah, die toen net op het veld stond, met een prachtige pass Díaz een-op-een met Ortega. De aanvaller van Liverpool had moeten scoren, maar schoot naast. The Reds bleven aandringen en creëerden via een lage voorzet van Díaz een gigantische kans voor Núñez. De Uruguayaan tikte van dichtbij op Ortega.

Guardiola reageerde met een opmerkelijke wissel. De Bruyne werd tot zijn eigen onvrede naar de kant gehaald. De Belg ging openlijk in discussie met zijn manager over die beslissing. City raakte vervolgens in de 74ste minuut enigszins bij toeval de lat. Een voorzet van Aké werd door doelman Kelleher op de inlopende Foden geduwd, waardoor de bal tegen de lat van het doel van Liverpool belandde. The Reds kwamen bij dat moment gelukkig weg.

Twee minuten voor tijd kwam de bal opnieuw tegen het aluminium, toen City-invaller Jérémy Doku de bal tegen de paal schoot. In de counter brak Salah gevaarlijk door, maar de Egyptenaar besloot met een slechte voorzet in de handen van Ortega.

In blessuretijd raakte Gakpo nog de lat, maar Salah bleek ook buitenspel te hebben gestaan in de aanloop. Aan de overzijde dreigde Foden te gaan scoren na een voorzet van Doku, maar de inzet werd nog net geblokt. Liverpool claimde ook nog bij twee momenten een penalty, maar City kwam ermee weg.

