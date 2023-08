Excelsior haalt jeugdexponent van Feyenoord terug naar de Eredivisie

Maandag, 21 augustus 2023 om 19:26 • Noel Korteweg

Ian Smeulers vervolgt zijn carrière bij Excelsior, zo bevestigen de Rotterdammers via de officiële kanalen. De 23-jarige linksback tekent een contract voor één seizoen met de optie voor een extra jaar. Smeulers, die zijn jeugdopleiding bij Feyenoord genoot, komt over van Sandefjord uit Noorwegen.

“Ik heb vroeger hier bij wedstrijden van Excelsior op de tribune gezeten en was ook bij de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk in 2014 toen de club promoveerde naar de Eredivisie”, zegt Smeulers op de website van de Kralingers. “Met Feyenoord speelden we hier onze thuiswedstrijden in de Youth League. De sfeer in het stadion is altijd gezellig, dat weet ik nog wel. Wat dat betreft voelt dit meteen vertrouwd. Ook omdat het in Rotterdam is, waar ik zelf vandaan kom.”

De manier waarop Excelsior speelt spreekt Smeulers aan, zo zegt de linkspoot. “Hetzelfde geldt voor de basisprincipes van het team, waar ik het met de trainer over heb gehad. De Eredivisie is bovendien een mooi platform om je te laten zien als speler. Ik zie dit daarom als een goede stap om mezelf verder te ontwikkelen. En dat, zoals ik al aangaf, in een voor mij vertrouwde omgeving. De cultuur van de club past bij mij. Gewoon normaal doen en hard werken. Daar ben ik ook van.”

Smeulers komt zoals gezegd uit de jeugdopleiding van Feyenoord, maar wist nooit zijn officiële debuut in de hoofdmacht te maken. De linksback werd in 2019 verhuurd aan FC Dordrecht en speelde de tweede seizoenshelft van 2020/21 op huurbasis bij Willem II. Smeulers koos in de zomer van 2021 voor een dienstverband bij Sandefjord in Noorwegen. Daar kwam hij uiteindelijk tot 58 wedstrijden en 5 assists.