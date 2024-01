Europese topclub overtuigd: ‘Gimenez of Zirkzee kan de nieuwe topspits worden’

AC Milan wil zich in 2024 versterken met een potentiële topspits, zo schrijft La Gazzetta dello Sport. Volgens de roze sportkrant staat Schiedammer Joshua Zirkzee hoop op het lijstje bij i Rossoneri. Naast de 22-jarige spits van Bologna FC worden liefst vier alternatieven genoemd, waaronder Feyenoord-topscorer Santiago Gimenez.

Zirkzee ligt nog tot medio 2026 vast bij Bologna, maar gaat volgens de Italiaanse berichtgeving hoogstwaarschijnlijk vertrekken bij zijn club. Rossoblu namen de goaltjesdief in de zomer van 2022 voor slechts 8,5 miljoen euro over van Bayern München. Anderhalf jaar later kan de ontketende Zirkzee Bologna een aanzienlijk hoger bedrag opleveren.

Indien der Rekordmeister besluit Zirkzee terug te halen, moet de Duitse grootmacht een clausule van 20 miljoen euro lichten. Voor andere clubs zou de Nederlandse jeugdinternational een afkoopclausule van liefst 40 miljoen euro in zijn contract hebben staan. Wanneer Zirkzee naar een andere club vertrekt zal Bayern München vijftig procent van de totale transfersom ontvangen. Volgens Transfermarkt is Zirkzee momenteel 30 miljoen euro waard.

Milan weet dat Zirkzee er ook goed op staat in de Premier League, waar clubs over het algemeen meer uit kunnen geven. Zo zou manager Erik ten Hag zijn landgenoot naar Manchester United willen halen. Voor nu lijkt het erop dat Zirkzee het seizoen afmaakt bij Bologna. Het is waarschijnlijker dat de clubleiding van Milan zich komende zomer concreet gaat melden voor Zirkzee.

Zirkzee is bezig aan een uitstekend seizoen bij Bologna. In 23 officiële wedstrijden was de jonge spits goed voor 9 doelpunten en 4 assists. Bologna staat momenteel op een keurige achtste plek in de Serie A. Zirkzee droeg dit seizoen zelfs de aanvoerdersband bij zijn club.

Alternatieven

Mocht Zirkzee komende zomer onhaalbaar zijn, richt Milan de pijlen op andere spitsen. La Gazzetta dello Sport noemt vier namen van aanvalsleiders die worden gevolgd door de nummer drie van de Serie A. Zo zou ook Gimenez belangstelling genieten van il Diavolo. De 22-jarige Mexicaan ligt bij Feyenoord nog tot medio 2027 vast en is volgens Transfermarkt 50 miljoen euro waard.

Naast Gimenez worden spitsen Benjamin Sesko (RB Leipzig), Jonathan David (LOSC Lille) en Victor Gyökeres (Sporting Portugal) gelinkt aan een transfer naar Milaan. Het contract van Olivier Giroud loopt komende zomer af in San Siro, terwijl Luka Jovic en Noah Okafor nog niet echt weten te overtuigen.

