ESPN is ook na zien beelden niet overtuigd van rood Vaessen tegen Feyenoord

Mario Been heeft twijfels bij de directe rode kaart voor Etienne Vaessen tijdens Feyenoord - RKC Waalwijk. De analist van ESPN denkt dat de uitgekomen doelman van RKC de bal buiten de zestien tegen zijn onderarm kreeg, en niet per ongeluk tegen zijn hand.

Vaessen stormde zijn strafschopgebied uit om te voorkomen dat Calvin Stengs gevaarlijk zou worden. De vleugelaanvaller van Feyenoord leek de bal inderdaad tegen de onderarm van Vaessen te schieten, wat voor arbiter Martin van de Kerkhof voldoende was om rood te trekken.

Er volgde nog wel een check bij VAR Rob Dieperink, maar ook hij vond het een rode kaart voor Vaessen. De keeper van RKC moest het veld verlaten in de 35ste minuut. Reservedoelman Jeroen Houwen kwam binnen de lijnen voor Denilho Cleonise. Het tiental uit Waalwijk haalde vervolgens de rust met een 0-0 stand.

"Het is niet te zien, of het nou een rode kaart is voor Vaessen of niet", werpt verslaggever Toine van Peperstraten op in de rust. "Ik heb geen enkel beeld gezien waar ik honderd procent overtuigd ben van het feit dat de bal gelijk op zijn arm gaat", analyseert Been de beelden van de vermeende handsbal van Vaessen.

"Als het al hands is, gebeurt het via het lichaam van Vaessen. Zijn onderarm. Ik denk dat als het al hands is, dat het via zijn lichaam gebeurt", uit Been zijn twijfels over de beslissing van Van de Kerkhof om de RKC-doelman van het veld te sturen in De Kuip.

Volgens Van Peperstraten was Vaessen tot zijn rode kaart de grote uitblinker bij RKC. "Vaessen is gewoon een uitstekende keeper en ontzettend belangrijk voor dit RKC", is Been het roerend eens met zijn gesprekspartner.

"Hij pakt een paar honderd procent ballen. Daar staat hij voor en dat zegt ook iets over zijn kwaliteiten", is Been halverwege de ontmoeting tussen Feyenoord en RKC complimenteus richting Vaessen.

