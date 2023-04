Erik ten Hag en Man United buigen het hoofd na genadeloos pak slaag

Donderdag, 20 april 2023 om 22:53 • Guy Habets

Manchester United ligt uit de Europa League. De formatie van trainer Erik ten Hag had een overwinning nodig op bezoek bij Sevilla, maar werd op alle fronten afgetroefd door de Koningen van de Europa League. De Andalusiërs wonnen met 3-0, boekten hun 24e overwinning in 27 thuiswedstrijden op het tweede Europese niveau en plaatsen zich zo voor de halve finale.

De vraag die leefde bij de fans van Man United was wie de geschorste Bruno Fernandes zou vervangen in Sevilla. Het was Marcel Sabitzer, die door Ten Hag als aanvallende middenvelder werd ingezet. Casemiro en Christian Eriksen zorgden voor de controle achter spits Marcus Rashford, die Wout Weghorst op de bank hield. Aan de zijde van Sevilla viel vooral de basisplaats van Lucas Ocampos op. De Argentijn kon het bij Ajax niet bolwerken, maar is in Andalusië een van de belangrijkere spelers en mocht het ook tegen the Mancunians laten zien.

De heenwedstrijd op Old Trafford van een week geleden (2-2) was zeer spectaculair en dat werd in de eerste helft in Sánchez-Pizjuán dunnetjes overgedaan. Al na acht minuten lag de bal in het netje via Youssef En-Nesyri, die profiteerde van een fout van Harry Maguire en zo de 1-0 achter David De Gea kon schuiven. Het leek voor rust ook 2-0 te worden, maar tot opluchting van alles en iedereen met een United-hart werd de treffer van Ocampos afgekeurd wegens buitenspel en bleef de achterstand overzichtelijk.

Sevilla slaat snel toe ??



Is dit een fout van Harry Maguire? ??



?? ESPN 1#sevmun pic.twitter.com/rzFsjTyl0G — ESPN NL (@ESPNnl) April 20, 2023

Vlak na rust werd het alsnog 2-0. Loïc Badé zette zijn hoofd tegen een hoekschop en de bal sloeg via de onderkant van de lat binnen, waardoor de opgave heel erg lastig werd voor Ten Hag en de zijnen. In het restant van de wedstrijd probeerden the Mancunians dan ook wel om wat meer druk te zetten, maar echt grote kansen volgden er niet. Tien minuten voor tijd werd de wedstrijd in het slot gegooid door En-Nesyri. Hij profiteerde van onnodig uitkomen van De Gea, legde de bal over de keeper heen en bepaalde de eindstand zo op 3-0.