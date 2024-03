Enkelvoudig international houdt hoop op EK 2024: ‘Zit wel in het achterhoofd’

Jorrel Hato heeft het EK van komende zomer nog niet uit zijn hoofd gezet, zo zegt de verdediger van Ajax in gesprek met ESPN. Hato maakte zijn debuut voor Oranje al, maar zit niet bij de selectie voor de oefeninterlands tegen Schotland en Duitsland.

De pas achttienjarige linkspoot verlengde onlangs zijn contract in Amsterdam tot medio 2028, ondanks het feit dat de Amsterdammers niet in de beste vorm verkeren. “Het gaat bij Ajax nu even niet zoals ik wil. Dat is eenmaal de situatie.”

Hato is dan ook blij dat de malaise in Amsterdam even achter zich kan laten. Hij werd door bondscoach Michael Reiziger opgeroepen voor de Jong Oranje-interlands met Noorwegen en Moldavië.

Op donderdag 21 maart neemt Hato het met de beloften van Nederland op tegen de Noren. Vier dagen later speelt Jong Oranje in Chisinau tegen Jong Moldavië. Als Nederland beide duels wint, is het zeker van de eerste plaats in de kwalificatiegroep en gaat de ploeg van Reiziger naar het EK Onder 21.

Toch mikt Hato op iets groters. Het talent van Ajax hoopt nog altijd op een plekje in de EK-selectie van Ronald Koeman. “Je weet het nooit. Ik heb het in mijn achterhoofd. Ik moet mijn best doen bij Ajax en dan zien we het wel.”

Hato maakte zijn debuut voor het Nederlands elftal op zeventienjarige leeftijd. Hato kwam in het duel met Gibraltar (0-6 winst) na rust binnen de lijnen voor Virgil van Dijk en leverde even later meteen een assist af.

“Toen at ik er natuurlijk bij vanwege de blessure van Nathan Aké. Maar je weet het nooit, er kan nog van alles gebeuren”, besluit Hato het interview.



