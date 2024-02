‘Engelse bond wacht EK niet af en geeft duidelijk signaal af aan Southgate’

De kans is groot dat Gareth Southgate ook na het EK aanblijft als bondscoach van de Engelse nationale ploeg. Verwacht werd dat de 53-jarige oefenmeester na het Europees kampioenschap zou aftreden, maar de bond wil met hem door.

Engelse media, waaronder de BBC, schrijven dat de The Football Association (FA) onder de indruk is van de manier waarop Southgate de perceptie van de nationale ploeg heeft veranderd sinds hij in 2016 de leiding nam.

Southgate diende in eerste instantie als interim-vervanger van Sam Allardyce, maar tekende in 2021 een contract tot eind 2024. Eerder dat jaar leidde de oud-speler Engeland naar de finale van het EK.

Ook in 2018 was Southgate succesvol als bondscoach van Engeland. Onder zijn leiding slaagden de Three Lions er voor het eerst in 28 jaar in om de halve finale van het WK te bereiken. Uiteindelijk bleek Kroatië daarin met 2-1 te sterk.

In Engeland acht men het onwaarschijnlijk dat gesprekken over een eventuele contractverlenging van Southgate pas na het EK zullen plaatsvinden. Als de Engelsman besluit om te willen blijven, lijkt de FA daar in mee te gaan.

"We moeten kijken hoe de zomer verloopt. Zo simpel is het", zei Southgate afgelopen donderdag bij de loting van de Nations League in Parijs. "Ik weet wat we in de zomer kunnen bereiken en wat mijn maatstaf voor succes is. Verder dan dat kijk ik nog niet."

Als Southgate langer aanblijft dan de vervaldatum van zijn huidige contract (december 2024), dan wordt hij de derde langstzittende bondscoach van de Engelse ploeg, na Sir Alf Ramsey en Sir Walter Winterbottom.

Engeland neemt het in aanloop naar het EK vriendschappelijk op tegen Brazilië, België, Bosnië en IJsland. Tijdens het EK is de ploeg ingedeeld in een poule met Servië, Denemarken en Slovenië.

