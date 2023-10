Jordan Henderson uitgefloten door eigen fans: ‘Ik snap er echt niks van’

Zaterdag, 14 oktober 2023 om 11:18 • Jan Hoeksema • Laatste update: 11:48

Jordan Henderson werd vrijdagavond getrakteerd op een fluitconcert bij zijn eerste thuiswedstrijd met Engeland sinds zijn transfer naar Al-Ettifaq. Het thuispubliek uitte daarmee ogenschijnlijk zijn kritiek over de keuze van de middenvelder om in Saudi-Arabië te gaan voetballen. Bondscoach Gareth Southgate laat tegenover Britse media weten niks te begrijpen van het fluiten van de Engelse fans.

"Ik snap er echt niks van", zegt Southgate na afloop van het vriendschappelijke duel met Australië (1-0). "Hij heeft 79 interlands gespeeld voor Engeland. Zijn inzet is geweldig en wat hij voor Engeland heeft betekend is exceptioneel. Zijn rol binnen de groep is zowel op als naast het veld ongekend belangrijk."

Henderson besloot afgelopen zomer, net als vele andere spelers, de overstap naar de Saudi Pro League te maken. Daar speelt hij onder mede Liverpool-legende en trainer Steven Gerrard. De 33-jarige controleur ontving de nodige kritiek naar aanleiding van de overstap.

Die kritiek komt met name vanuit de hoek van de LHBT-gemeenschap. Henderson was in zijn tijd bij Liverpool een uitgesproken voorvechter voor deze groeperingen, waardoor de transfer naar een land als Saudi-Arabië verrassend was te noemen.

Desondanks begrijpt Southgate weinig van het fluitconcert. "Henderson is degene die iemand als Jude Bellingham onder zijn hoede neemt. Hij is een geweldig rolmodel."

"We kijken alle wedstrijden in Saudi-Arabië", vervolgt de oefenmeester. "Ik vind dat hij vandaag (vrijdag, red.) de boel bij elkaar wist te houden op het veld. We hadden niet veel fysiek sterke spelers binnen de lijnen. Je hebt leiderschap nodig."

"Ik snap het niet. Ik weet wat het fluitconcert heeft veroorzaakt, maar het gaat tegen alle logica in dat je iemand uitfluit die zijn ziel en zaligheid geeft voor Engeland. Waarom zou je hem uitfluiten? Het helpt hem niet en het team ook niet", besluit Southgate.