Southgate springt in de bres voor Maguire: ‘Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt’

Woensdag, 13 september 2023 om 08:48 • Lars Capiau • Laatste update: 09:51

Gareth Southgate is zeer verontwaardigd over de 'absurde behandeling' van Harry Maguire door de voetbalwereld. Dat gaf de Engelse bondscoach na afloop van het met 1-3 gewonnen oefenduel met Schotland te kennen. De Manchester United-verdediger kende een uiterst ongelukkige avond, daar hij zijn gebruikelijke basisplek bij The Three Lions kwijtraakte ten faveure van Lewis Dunk. Tot overmaat van ramp maakte Maguire tijdens zijn invalbeurt een eigen doelpunt.

Na afloop stond Southgate de pers te woord, waar hij gevraagd werd over de reserverol van zijn pupil. "Ik heb nog nooit meegemaakt dat een speler zo behandeld wordt als hij", steekt de geïrriteerde keuzeheer van wal. De Schotse fans joelden toen de dertigjarige mandekker het veld betrad. "Hen neem ik het niet kwalijk, het is gewoon een gevolg van hoe belachelijk er over een langdurige periode met hem wordt omgegaan."

???? ???? ????, Maguire werkt de bal in eigen doel.. ?? Het zit ook niet mee voor de Engelsman ??????#ZiggoSport #SCOENG pic.twitter.com/PWJfY96aKV — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 12, 2023

Southgate legt de schuld bij andere partijen. "Niet de Schotse fans, maar onze eigen commentatoren, analisten: zij hebben iets gecreëerd wat veel verder gaat dan alles wat ik ooit gezien heb", klinkt hij vol ongeloof. "Maguire is een absolute steunpilaar geweest voor ons in het meest succesvolle Engelse nationale team in de afgelopen paar decennia. Hij speelde een cruciale rol in dat succes."

De 59-voudig international kan op niets dan lof rekenen van zijn coach. Zelfs na het verliezen van zijn basisplek in het elftal van Erik ten Hag kon Maguire veelal rekenen op een basisplek bij het nationale team. "Dat hij er ondanks alle kritiek toch gewoon weer staat vanavond, zoals hij altijd doet, bewijst zijn ongelofelijke karakter. Elke keer als hij het veld opstapt toont hij immense veerkracht en zijn durf. Hij is een geweldige speler en we zijn allemaal blij met hem", besluit Southgate.