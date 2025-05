Engeland moet één van zijn grootste sterren missen op EK Onder 21

Een flinke streep door de rekening voor Jong Engeland richting het EK Onder 21 volgende maand inSlowakije. Adam Wharton heeft namelijk een hersenschudding overgehouden aan de FA Cup-finale tegen Manchester City en moet het toernooi noodgedwongen laten schieten.

Crystal Palace-middenvelder Wharton liep zijn hersenschudding op toen een afstandsschot van Kevin De Bruyne tegen zijn achterhoofd belandde. Wharton deed na dat moment nog zo'n achttien minuten mee, voor hij tegen het einde toch naar de kant werd gehaald.

Na afloop van de wedstrijd werd Oliver Glasner gevraagd of hij Wharton niet naar de kant had moeten halen, maar daar ging de manager van Palace, dat met 1-0 won, niet in mee. "Er is een protocol. De details daarvan ken ik niet, maar hij slaagde voor alle tests. Anders zou de dokter het mij hebben laten weten."

Jong Engeland, dat geleid wordt door Lee Carsley, geldt als één van de topfavorieten om het toernooi te winnen. De oefenmeester moet de definitieve selectie nog bekendmaken, al is duidelijk dat Wharton bij de groep van 23 spelers zou hebben gezeten.

Thomas Tuchel, de bondscoach van het 'grote' Engeland, zag Wharton in actie op Wembley tegen Man City. De Duitser besloot Wharton niet op te roepen, puur gebaseerd op zijn hoop dat de middenvelder een leidend figuur zou zijn op het EK Onder 21.

Wharton, ook wel de 'Wilpshire Pirlo' genoemd, heeft inmiddels serieus naam gemaakt in de Premier League en bovendien serieuze belangstelling gewekt van Manchester City. Enkele maanden geleden meldde de BBC al dat City overweegt een bod uit te brengen op Wharton.

Voorlopig zal Wharton zich focussen op zijn herstel bij Palace, waar de 21-jarige centrale middenvelder tot medio 2029 vastligt. De verwachting is dat Wharton in de voorbereiding op het komende seizoen weer aansluit bij de Londense club.

Ondanks de afwezigheid van Wharton zal Jong Engeland over genoeg bekende spelers kunnen beschikken. Onder meer Tino Livramento, Jarell Quansah, Elliott Anderson, Liam Delap, Harvey Elliott en Jobe Bellingham worden in de definitieve selectie van Carsley verwacht.