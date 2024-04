Eliminatie Barcelona heeft niet alleen gevolgen voor de Champions League

Voor Barcelona heeft de uitschakeling in de Champions League in meerdere opzichten vervelende gevolgen. De ploeg van Xavi, die dinsdag in de kwartfinale met 1-4 onderuit ging tegen Paris Saint-Germain (5-3 over twee duels), mag nu niet deelnemen aan het WK voor clubteams in 2025.

Eind 2022 maakte FIFA-voorzitter Gianni Infantino bekend dat het WK voor clubteams uit 32 ploegen zou bestaan. Gastland is de Verenigde Staten, dat een jaar later het WK voor landen organiseert met Canada en Mexico.

De uitbreiding naar 32 clubs is een flinke, daar in de huidige opzet maar plek is voor zeven clubs: de zes winnaars van de continentale toernooien en de kampioen van het gastland. Inmiddels zijn in Europa elf van de twaalf deelnemende clubs bekend.

Barcelona maakte alleen nog kans op deelname door het Champions League-seizoen een goed vervolg te geven. Dat gebeurde niet, daar de Catalanen dinsdag met 1-4 onderuit gingen op eigen veld tegen PSG.

Spanje levert daardoor Real Madrid en Atl√©tico Madrid af. De laatste Europese plek wordt vergeven aan Arsenal of Red Bull Salzburg. De Noord-Londenaren nemen het woensdag in hun kwartfinale op tegen Bayern M√ľnchen (2-2 eerste duel).

Europese deelnemers aan WK voor clubs

Manchester City en ChelseaReal Madrid en Atl√©tico MadridBayern M√ľnchen en Borussia DortmundInternazionale en JuventusParis Saint-GermainBenfica en FC Porto

Laatste Europese deelnemer: Arsenal of Red Bull Salzburg

Andere continenten: Al Ahly (Egypte), Seattle Sounders (Verenigde Staten), Fluminense, Flamengo, Palmeiras (allen Brazili√ę), Wydad Athletic Club (Marokko), Monterrey, Club Le√≥n (beiden Mexico), Al-Hilal (Saudi-Arabi√ę), Urawa Reds (Japan), Auckland City (Nieuw-Zeeland)

