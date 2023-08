Elia staat jaar na beëindiging spelersloopbaan voor bijzondere carrièreswitch

Woensdag, 9 augustus 2023 om 14:10 • Wessel Antes • Laatste update: 13:56

Voormalig profvoetballer Eljero Elia gaat een rol spelen in de bioscoopfilm SCOTOE, zo heeft het Nederlandse Independent Films laten weten. De opnames van de komedie, waar nog meer sterren in zullen acteren, zijn op maandag 8 augustus van start gegaan. Volgens de filmwebsite The Nerd Shepherd gaat de 36-jarige Elia een bijrol vertolken in de speelfilm, die op 1 februari 2024 te zien is in de bioscoop.

Elia maakte vorige zomer, na afloop van zijn verbintenis bij ADO Den Haag, bekend niet meer op zoek te gaan naar een nieuwe club. De voormalig vleugelflitser houdt niet van stilzitten, zo blijkt uit zijn recente activiteiten. Elia timmert hard aan de weg als diskjockey in het genre Tech-House, liep stage als trainer bij Feyenoord Onder 15 en investeert zijn bij elkaar gevoetbalde vermogen in verschillende projecten. Nu staat hij dus ook aan het begin van een carrière als acteur.

De film SCOTOE gaat over twee ‘streetwise rechercheurs’ genaamd Sino en Mo, die op onorthodoxe wijze misdaden proberen op te lossen. Het scenario is geschreven door Tijs van Marle, Mohamed Chaara en Sinan Eroglu. De twee laatstgenoemde acteurs zullen de hoofdrollen op zich nemen. Verder zijn naast Elia bekende namen als Daphne Deckers, Emma Deckers, Jaimie Vaes, Rose Bertram, Vonneke Bonneke, André Dongelmans, Saïd Boumazoughe, Ferdi Stofmeel, Oscar Aerts, Izzle, Julmar ‘Adje’ Simons en Nick Golterman te zien in de speelfilm.

Elia voegt een nieuw hoofdstuk toe aan zijn publieke carrière. De in Voorburg geboren ex-international van het Nederlands elftal brak in 2005 door als profvoetballer bij ADO. Later zou hij nog spelen voor achtereenvolgens FC Twente, Hamburger SV, Juventus, Werder Bremen, Southampton, Feyenoord, Basaksehir, FC Utrecht, om zijn carrière af te sluiten bij zijn jeugdliefde. Zijn meest succesvolle periode beleefde Elia bij Feyenoord, met wie hij in 2017 na achttien jaar weer de landstitel wist te veroveren. In totaal speelde Elia dertig interlands voor Oranje, waaronder de verloren WK-finale tegen Spanje (0-1) in 2010.