Elfrink drukt hardnekkig gerucht over biergooier tijdens PSV - Ajax de kop in

Zondag, 23 april 2023 om 21:10 • Laatste update: 21:13

De man die zondagmiddag tijdens PSV - Ajax een beker bier in de richting van Steven Berghuis gooide komt nog deze avond vrij, zo weet Rik Elfrink te melden namens het Eindhovens Dagblad. De 'supporter' is nog tijdens de wedstrijd opgepakt en overgedragen aan de politie. Hij blijft verdachte in de zaak, maar komt dus wel weer op vrije voeten.

Nadat het zaterdagavond al mis ging bij FC Groningen - NEC - het restant van dat duel moet dinsdag zonder publiek worden ingehaald - liep het ook bij de topper tussen PSV en Ajax uit de hand. Een zogenaamde fan van de Eindhovenaren was zijn emoties niet de baas en gooide een beker bier in de richting van Berghuis toen laatstgenoemde aan de rand van het veld stond. De middenvelder werd niet geraakt, maar het duel werd wel gestaakt.

Na een onderbreking van ongeveer twintig minuten hervatte scheidsrechter Serdar Gözübüyük de wedstrijd. PSV stond op dat moment met 2-0 voor en wist het duel uiteindelijk met 3-0 te winnen. Elfrink schrijft op Twitter dat de verhalen dat de dader een Ajacied zou betreffen uit de lucht gegrepen zijn. De clubwatcher meldt verder dat een lang stadionverbod 'voor de hand ligt'. De man is bekend bij de club.

Niet alleen tijdens de wedstrijd ging het mis. Ook na afloop werden enkele spelers van Ajax bekogeld met bier bij hun gang naar de spelersbus, zo is te zien op een video van Vandaag Inside. Voor wie de beker bier exact bedoeld was is niet bekend. Brian Brobbey was de speler die hem het dichtst bij zich gegooid kreeg. Ook de daders van dat voorval zijn in de kraag gevat en overgeleverd aan de politie.