El Ahmadi ziet potentiële wereldtopper bij AZ: ‘Als hij dat leert beheersen…’

Maandag, 27 november 2023 om 08:14 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:44

Het optreden van Ernest Poku tijdens AZ – FC Volendam (3-0) maakte zondag de tongen los bij Dit was het Weekend. Zowel Kenneth Perez als Karim El Ahmadi ziet veel potentie bij de negentienjarige buitenspeler, maar vindt dat hij beheerster moet leren afwerken. "Dan kan hij bij de absolute top komen", denkt El Ahmadi.

AZ trad zondag met Poku aan in plaats van Ibrahim Sadiq, die normaliter de rechtervleugel bestrijkt. De Ghanees ontbrak echter vanwege een blessure, opgelopen in een oefenwedstrijd tijdens de interlandperiode (tegen Royal Franc Borains, 10-2 winst).

Daarom kreeg Poku de kans van trainer Pascal Jansen. Perez raakte niet uitgepraat over de jonge rechtspoot – of is het juist een linkspoot?

"Een hele snelle buitenspeler", noemt Perez Poku zondag. Zijn voorkeursbeen kan de analist echter niet ontwaren. "Ik kan niet helemaal ontdekken of hij nou links of rechts is. Hij dribbelt met links, hij dribbelt met rechts..."

Die tweebenigheid ziet Perez als wapen, in aanvulling op Poku's snelheid. Zijn afwerken zou echter te wensen overlaten. "Als hij controle heeft over zijn afwerken, is er geen houden aan. Dan ben je zo snel, en zo moeilijk te stoppen. En bij hem weet ik het niet."

El Ahmadi dicht de aanvaller – volgens presentator Jan Joost van Gangelen – een 'adept' van Memphis Depay – een grote toekomst toe, mocht hij rust leren bewaren voor het doel. "Dan kan hij bij de absolute top komen, denk ik."

Poku speelde zondag zijn twaalfde wedstrijd in AZ 1, nadat hij in augustus zijn debuut maakte in de Alkmaarse hoofdmacht. Daarin scoorde de Amsterdammer nog niet, maar bereidde hij al wel drie treffers voor. In Poku's kielzog timmert ook supertalent Jayden Addai aan de weg. De aanvalspartner van Poku in AZ Onder 19's historische Youth League-campagne maakte zondag zijn debuut in AZ 1, nota bene als vervanger van Poku.