Jansen verrast niet en begint met zelfde elf aan Conference League-avontuur

Donderdag, 21 september 2023 om 17:18 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:34

De opstelling van AZ voor het Conference League-duel met Zrinjski Mostar is bekend. Trainer Pascal Jansen kiest voor dezelfde elf namen die afgelopen weekend afrekenden met Sparta Rotterdam (2-0). Het duel in Bosnië en Herzegovina begint om 18:45 uur en is te zien op Veronica en ESPN 2.

Mathew Ryan verdedigt het doel en ziet een viermans verdediging voor zich staan, bestaande uit Yukinari Sugawara, Riechedly Bazoer, Alexandre Penetra en David Møller Wolfe. Jordy Clasie en Sven Mijnans staan centraal op het middenveld, terwijl Dani de Wit op 10 achter spits Vangelis Pavlidis staat. De Griekse goalgetter moet vanaf de flanken bediend worden door Mayckel Lahdo (rechts) en Myron van Brederode (links).

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Zrinjski werd vorig seizoen afgetekend kampioen van Bosnië en Herzegovina en is de eerste deelnemer aan de Conference League uit dat land. De club kent echter geen al te beste voorbereiding, daar de laatste twee duels in de competitie met 1-0 verloren gingen. De ploeg van trainer Krunoslav Rendulic staat daardoor slechts tiende in de competitie die twaalf ploegen kent, al heeft het door de voorrondewedstrijden in de Conference League één tot drie wedstrijden minder gespeeld dan de overige clubs.

Bij AZ gaat het daarentegen prima in de competitie. De manschappen van Jansen wonnen al hun vier Eredivisie-wedstrijden en staan daarmee in punten gelijk met koploper PSV. Bovendien kreeg Jansen goed nieuws uit de ziekenboeg, daar doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro en middenvelder Tiago Dantas fit genoeg bleken om de reis naar het Balkanland te maken. Ernest Poku moet het duel echter missen. De vleugelspeler is ziek. "We hebben Zrinjski goed bekeken en we zijn klaar voor ze", liet Jansen weten. "Het is een team met een hoop lengte in de ploeg."

Opstelling Zrinjski: Maric; Corluka, Radic, Jakovljevic, Memija; Ivancic, Balic, Canadija; Cuze, Bilbija, Ticinovic

Opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Bazoer, Penetra, Møller Wolfe; Clasie, De Wit, Mijnans; Lahdo, Pavlidis, Van Brederode.