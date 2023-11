Schitterend doelpunt Van Bommel leidt eenvoudige zege AZ op FC Volendam in

Zondag, 26 november 2023 om 16:27 • Bart DHanis • Laatste update: 16:42

AZ heeft zondagmiddag een eenvoudige overwinning boekt op FC Volendam. In het eigen AFAS Stadion was de ploeg van Pascal Jansen met 3-0 te sterk. Ruben van Bommel, Vangelis Pavlidis en Bruno Martins Indi waren verantwoordelijk voor de treffers. Door de overwinning staat AZ nu derde en klimt de club dus over FC Twente heen. Volendam blijft zeventiende.

In een onderhoudende eerste helft kreeg AZ de beste kansen. Al na vijf minuten kwam de thuisploeg dan ook op voorsprong. Van Bommel dribbelde van de linkerkant naar binnen en haalde van ver buiten de zestien verwoestend uit in de verre kruising: 1-0.

Vervolgens kon Ernest Poku AZ snel al op 2-0 zetten. De jonge rechtsbuiten had zijn vizier echter niet op scherp staan en schoot van dichtbij huizenhoog over. Aan de andere kant kreeg Garang Kuol een grote kans op de gelijkmaker, hij wilde de bal over mede-Australiër Mathew Ryan wippen, maar de doelman van AZ had het trucje door.

Van Bommel wist even later alsnog de tweede Alkmaarse treffer te maken. De treffer ging uiteindelijk niet door omdat Poku buitenspel stond in de aanloop naar de treffer. In de slotfase van het eerste bedrijf verzaakten de Alkmaarders wederom de score uit te breiden. Poku maakte een verkeerde keuze voor het doel en Pavlidis raakte de paal uit een voorzet.

Kort na rust verdubbelde AZ dan toch de marge. Op aangeven van David Möller Wolfe kon Pavlidis van heel dicht bij de tweede Alkmaarse treffer binnenlopen. Enkele minuten later kwam de thuisploeg zelfs op een 3-0 voorsprong. Van Bommel schoot in eerste instantie nog op de paal, maar in de rebound stond Martins Indi op de juiste plaats om de bal binnen te werken.

De verdediger, die veelvuldig kampte met blessureleed, maakte zo zijn eerste doelpunt sinds 20 maart 2022. De wedstrijd tegen Volendam was tevens zijn honderdste wedstrijd in het shirt van de Alkmaarders.

Een kwartier voor tijd leek de schade nog erger te worden voor de bezoekers. Pavlidis kreeg de bal laag in de zestien toegespeeld, maar raakte voor de tweede keer de paal. In de slotfase liet Volendam iets meer van zich zien en kreeg de club een grote kans via Zach Booth. De Amerikaan kon een voorzet bij de tweede paal echter niet genoeg beroeren, waardoor 3-0 de eindstand bleef.