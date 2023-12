El Ahmadi schrikt van Ajax-speler: ‘Meest simpele dingen doet hij verkeerd’

Josip Sutalo maakt constant dezelfde simpele fouten, zo luidt de conclusie van analisten Karim El Ahmadi en Kees Kwakman bij ESPN. Ajax ging donderdagavond op pijnlijke wijze onderuit tegen derdedivisionist USV Hercules (3-2), waarbij het optreden van de peperdure zomeraankoop (20,5 miljoen euro) er bij vlagen hachelijk uitzag.

Door onnodig balverlies van Sutalo kwam Ajax in Stadion Galgenwaard meermaals in de problemen. El Ahmadi is van mening dat er niet meer gesproken kan worden van een mindere fase of een offday. “Dit doet hij ook in de Eredivisie. We zijn dit heel vaak bij hem terug.”

Ook Kwakman is niet onder de indruk van het eerste half jaar van Sutalo bij Ajax. “Hij is wel de meest wonderlijke speler, want Ajax haalde hem natuurlijk met veel bombarie binnen.” De Amsterdammers bleven afgelopen zomer, onder leiding van de inmiddels ontslagen technisch directeur Sven Mislintat, lang geduldig om Sutalo te strikken. Vanwege zijn status als international van Kroatië waren de verwachtingen onder supporters torenhoog.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Er is veel geld voor hem betaald en de geluiden waren ook positief”, gaat Kwakman verder. “Je weet dat er een aanpassingsfase is en dat de ene speler daar sneller doorheen gaat dan de ander, maar op een kleine fase de afgelopen weken na heeft hij dit nu al een half jaar laten zien.”

El Ahmadi zoomt in op de herhaalde fouten die Sutalo maakt. “De meeste simpele dingen doet hij verkeerd. Dat vind ik echt ongelooflijk. Het gaat niet één of twee keer verkeerd, maar het is hem dit seizoen zo vaak overkomen.”

Sinds zijn komst naar Ajax kwam Sutalo al 1.574 minuten in actie, verdeeld over 18 optredens. De dertienvoudig Kroatisch international diende onder de ontslagen Maurice Steijn kort als reserve-aanvoerder, maar is in die rol zelfs voorbijgestreefd door de zeventienjarige Jorrel Hato.

Deze week kwam journalist Gianluca Di Marzio met het gerucht dat Ajax een bod van 15 miljoen euro op Sutalo heeft afgewezen. Atalanta zou de Kroaat graag willen overnemen, maar de Amsterdammers zijn niet van plan hem nu al te verkopen. Bovendien zou Ajax de marktwaarde van Sutalo nog altijd hoger inschatten.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties