Eintracht Frankfurt kan Donny van de Beek voor deze spotprijs overnemen

Eintracht Frankfurt kan Donny van de Beek aan het eind van het seizoen voor ‘minder dan tien miljoen euro’ overnemen van Manchester United, zo meldt journalist Florian Plettenberg van de Duitse tak van Sky Sports zaterdagmiddag op X.

Vrijdagmiddag gaf Italiaanse transfermarktjournalist Fabrizio Romano zijn ‘Here we Go’ af voor de transfer van Van de Beek. De Nederlandse middenvelder maakt het seizoen af op huurbasis in Duitsland.

Plettenberg voegt daar zaterdag aan toe dat Frankfurt geen bedrag hoeft te betalen voor de huurperiode. Hij stelt tevens dat Van de Beek volgende week de medische keuring ondergaat en daarna gepresenteerd zal worden.

Romano meldde onlangs al dat Frankfurt de beste papieren had om Van de Beek tijdelijk naar Duitsland te halen. Girona was ook in de markt voor de voormalig Ajacied, die er nu dus voor heeft gekozen om zijn carrière nieuw leven in te blazen bij die Adler.

Van de Beek kwam dit seizoen slechts tot 21 speelminuten bij Manchester United, verdeeld over de Premier League en EFL Cup. Ondanks het gebrek aan wedstrijdritme durft de technische leiding van Frankfurt de gok dus wel aan met de Nederlander.

De kersverse aanwinst van Frankfurt was al langer bezig met een vertrek bij Manchester United. In de afgelopen anderhalf jaar werd hij in verband gebracht met onder meer Barcelona, Real Sociedad en Lorient. Geen van die clubs wist Van de Beek uiteindelijk te contracteren.

Geen succes

Van de Beek werd medio 2020 aangetrokken door Manchester United, dat maximaal 44 miljoen euro overmaakte naar Ajax. Mede door blessureleed groeide hij op Old Trafford nooit uit tot een vaste waarde. Van de Beek werd tussendoor zelfs even verhuurd aan Everton.

