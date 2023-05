Eerbetoon aan Hans van den Dungen hoogtepunt in minimale zege NAC op MVV

Dinsdag, 23 mei 2023 om 23:00 • Bart DHanis • Laatste update: 23:14

NAC heeft de eerste wedstrijd van het tweeluik met MVV omgezet in een overwinning. De Parel van het Zuiden was in het eigen Rat Verlegh Stadion met 1-0 te sterk voor de bezoekers uit Maastricht. Odysseus Velanas maakte middels een penalty het enige doelpunt van de wedstrijd. De return wordt komende zaterdag gespeeld om 20.00 uur.

Na drie minuten spelen veroorzaakte nota bene Mark van Bommel het hoogtepunt van de openingsfase. Zijn zoon Ruben van Bommel werd stevig aangepakt door Boyd Lucassen. Vader Mark besloot enkele rijen af te dalen op de perstribune om bij ESPN-commentator Martijn van Zijtveld het moment nog eens te kunnen zien. “Als er een VAR is, dan is het een rode kaart", oordeelde Van Bommel na het bekijken van de beelden. Er is echter wel degelijk een VAR aangesteld, namelijk Sander van der Eijk. Die besloot scheidsrechter Alex Bos niet naar de kant te roepen.

In de vijfde minuut kreeg Velanas de kans om de score te openen. Hij stond volledig vrij in de zestien, kreeg de bal aangespeeld, maar schoot vervolgens net over. Ook de pas achttienjarige Ezechiel Banzuzi en Javier Vet miste grote kansen in de openingsfase. Na 38 minuten brak Velanas eindelijk de ban voor NAC. De spits van de Bredanaren werd in het strafschopgebied aangetikt door Matteo Waem, waarna hij de gegeven strafschop zelf tot doelpunt promoveerde: 1-0.

Na een klein uur spelen leek Jort van der Sande de voorsprong voor de thuisploeg te verdubbelen. Banzuzi gaf een voorzet op Van der Sande, die de kans niet onbenut liet. De grensrechter stak echter zijn vlag omhoog voor buitenspel in de aanloop en de VAR greep niet in. In de 61e minuut van het duel werd er een minuut stilgestaan en geklapt voor de recent overleden Hans van den Dungen. Het icoon van NAC overleed afgelopen weekend op 61-jarige leeftijd plotseling in zijn slaap.





Na het afgekeurde doelpunt waren invaller Mart Remans namens MVV en Banzuzi namens de thuisploeg dichtbij een treffer, maar het mocht niet baten. Vijf minuten voor tijd probeerde Nieuw-Zeelander Matthew Garbett om Romain Matthys te verschalken met een poging van buiten het strafschopgebied. Hij schoot echter net naast. In de blessuretijd kwamen beide ploegen niet meer tot een serieuze doelpoging, waardoor MVV aan de bak zal moeten in eigen huis.