Overtuigend PEC Zwolle weet eindelijk weer te winnen in de Eredivisie

Zondag, 22 oktober 2023 om 16:37 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:44

PEC Zwolle heeft zondag voor het eerst sinds 2 september weer een zege weten te boeken in de Eredivisie. Op bezoek bij Excelsior waren de Zwollenaren uiteindelijk met 2-4 te sterk. Een gelukkige openingstreffer van Julian Baas, werd na rust onschadelijk gemaakt door Younes Namli, Apostolos Vellios (2x) en Lennart Thy.

PEC kon in Rotterdam geen beroep doen op Thomas Lam. De verdediger kampt met een spierblessure en moest het treffen met Excelsior daardoor aan zich voorbij laten gaan. Tegenover zijn afwezigheid stond de rentree van Bram van Polen.

De aanvoerder van PEC kon zijn ploeg in de wedstrijden tegen Heracles Almelo en Feyenoord niet helpen, maar keerde tegen Excelsior terug in de basis. Excelsior begon met dezelfde elf als in het vorige duel, toen de Rotterdammers een punt pakten bij Vitesse (0-0).

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Casper Widell had met een klein halfuur op de klok de kans om de Kralingers op voorsprong te schieten, maar stuitte op PEC-doelman Jasper Schendelaar. Beide ploegen leken vervolgens met een 0-0 ruststand genoegen te nemen. Baas wist de ban in de 40ste minuut echter te breken door bij de eerste paal en met het nodige geluk via Zico Buurmeester binnen te koppen: 1-0.

PEC schoot direct in de tweede helft uit de startblokken. Namli werd de gevierde man. De creatieveling strafte een fout bij de thuisploeg genadeloos af door rustig binnen te schieten: 1-1. Via invaller Vellios kwamen de bezoekers ook op voorsprong. Zico Buurmeester, die een ongelukkige rol speelde bij de openingstreffer, had een fraaie pass in huis op de Griekse invaller die in de korte hoek raak schoot: 1-2.

PEC zat twintig minuten voor tijd op rozen toen Thy de 1-3 aantekende. Ditmaal was het Odysseus Velanas met een schitterende assist, waardoor de spits van de Zwollenaren uit een lastige hoek overtuigend kon afronden.

Het werd in de slotfase ook nog 1-4. Thy hield het overzicht en stelde Vellios in staat om opnieuw te scoren. Troy Parrott bracht de spanning in de wedstrijd hierna nog even terug door uit een goed aangesneden vrije trap van Baas het net te vinden, maar een Rotterdams voetbalwonder bleef uit.