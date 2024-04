Heerlijke treffer Thomas Lam helpt PEC aan punt op bezoek bij NEC

NEC is er zondagavond niet in geslaagd de vijfde plek in de Eredivisie te behouden. De Nijmegenaren ontvingen PEC Zwolle en na een vermakelijke tweede helft stond er een 2-2 eindstand op het scorebord. Het huzarenstukje van het duel was de openingstreffer van Thomas Lam. Door de overwinning op FC Twente (2-1) gaat Ajax over NEC heen op de ranglijst.

Aan de kant van NEC keerde Dirk Proper terug in het elftal. De middenvelder is pas hersteld van een hamstringblessure een leek vooraf niet te starten, maar mocht het vanaf minuut één laten zien. Volgens planning werd hij al na een half uur naar de kant gehaald voor Rober González. Lasse Schöne en Bart van Rooij ontbraken wel nog. Bij PEC kreeg Silvester van der Water een basisplaats bij afwezigheid van Eliano Reijnders.

In de tiende minuut bekroonden de Zwollenaren hun prima openingsfase. Younes Namli bereikte Lam, die ruimte kreeg om aan te leggen en de bal met een fantastische knal in de verre hoek deponeerde: 0-1. PEC bleef het NEC lastig maken. Een diepe bal van Filip Krastev belandde bij Odysseus Velanas. Zijn voorzet was goed en bereikte Lennart Thy, die een meter naast kopte.

PEC bleef gevaarlijk voor de neus van Jasper Cillessen opduiken. Zo had Velanas de pech dat de bal net opstuiterde toen hij vanaf randje zestien wilde uithalen. Krastev kreeg even later ook de kans om de voorsprong van de bezoekers te verdubbelen. De Bulgaar kreeg de bal handig aangespeeld en schoot na een korte schaarbeweging in het zijnet. Tussendoor kwam Kodai Sano nog het dichtstbij namens NEC. De Japanner zag Jasper Schendelaar katachtig redding brengen.

NEC leek met zijn hoofd al bij de bekerfinale van volgende week te zitten, tot grote onvrede van trainer Rogier Meijer. De Nijmegenaren speelden voorzichtig en leken vooral geen onnodige risico's te willen nemen. PEC profiteerde daarvan en genoot veelvuldig balbezit op de helft van NEC. Vlak voor rust kwamen de Zwollenaren opnieuw dicht bij de 0-2. Ditmaal voorkwam de voet van Cillessen een treffer van Thy.

Al snel in het tweede bedrijf was duidelijk dat de Nijmegenaren niet alleen volgende week zondag wil winnen. NEC schoot namelijk uit de startblokken na rust en in minuut 47 viel de 1-1. Een voorzet van Rober González vanaf links werd binnengekopt door Koki Ogawa, die slim voor zijn man kwam. Snel daarna kreeg PEC een uitgelezen mogelijkheid om de voorsprong te herstellen, maar Velanas faalde oog in oog met Cillessen.

Waar de ploeg van Johnny Jansen het naliet te scoren, nam NEC in minuut 53 wél de leiding. Met een domme sliding in de eigen zestien vloerde Anselmo García Mac Nulty aanvaller Sontje Hansen, waarna de thuisploeg een strafschop kreeg. Ogawa faalde vanaf elf meter niet: 2-1.

Ook deze stand zou niet lang op het scorebord blijven staan, want zo'n vijftien minuten later maakte PEC gelijk. Een vrije trap op de rand van het strafschopgebied werd door Younes Namli afgelegd op Velanas, die met een krul fraai raak schoot: 2-2. In het restant van het duel kregen onder meer Bram Nuytinck (rebound) en Tjaronn Chery (vrije trap) goede kansen om de winnende te maken, maar aan de stand zou niks meer veranderen.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties