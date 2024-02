Driessen schrijft 2 Ajax-spelers af na experiment: ‘Missen de kwaliteiten’

Ajax-trainer John van ’t Schip heeft tegen AZ (2-0 nederlaag) de identiteit van de Amsterdamse club overboord gekieperd, zo oordeelt Valentijn Driessen in zijn column namens De Telegraaf. Volgens de journalist moet Van ’t Schip oppassen na zijn wijziging van het systeem. “Wie als trainer de huisstijl verloochent in Amsterdam, kan zomaar sneuvelen.”

Driessen begrijpt niet waarom Van ’t Schip tegen AZ met vijf verdedigers begon. “Van ’t Schip, de voormalig sierlijke rechtsbuiten van Ajax, stuurde zijn ploeg niet in een 4-3-3-formatie het veld in, maar vloekte in Alkmaar hardop in de kerk met een 5-4-1-systeem zonder buitenspelers.”

“Op het oog schoffeerde Van ’t Schip daarmee Johan Cruijff, zijn voormalige leermeester, oude trainer, ooit vriend, steun en toeverlaat. De legendarische nummer 14 is de grondlegger van de Ajax-identiteit en joeg als columnist van De Telegraaf ooit trainer Martin Jol door de achterdeur naar buiten omdat hij het lef had om Ajax’ culturele erfgoed te verkwanselen.”

Volgens Driessen is het niet ondenkbaar dat Ajax vaker met vijf verdedigers gaat starten. “Zelfs als Berghuis en/of Bergwijn weer beschikbaar zijn. De meeste faalaankopen van de vertrokken directeur voetbalzaken Sven Mislintat voelen zich er trouwens in thuis.” Driessen zag twee van deze aankopen in het bijzonder falen.

“Hoewel spelers als Borna Sosa en Anton Gaaei bewezen dat zij zelfs in hun favoriete systeem de kwaliteiten missen om op het niveau van AZ - Ajax een meerwaarde te zijn”, aldus de journalist. Van ’t Schip haalde de falende Gaaei zondag al na 36 minuten naar de kant.

Financiële gevolgen

Door de nederlaag heeft Ajax volgens Driessen nieuwe concurrenten: Go Ahead Eagles, NEC Nijmegen en FC Utrecht . De journalist denkt dat de Amsterdammers zowel FC Twente als AZ niet meer gaan inhalen, wat ook op de transfermarkt gevolgen gaat hebben voor de recordkampioen.

“De penibele financiële situatie en het missen van de Champions League betekent dat Ajax komende zomer niet ongebreideld geld kan uitgeven op de transfermarkt”, aldus Driessen. “Verkopen zal voor kopen gaan en het is serieus voor te stellen dat de hand op de knip gaat voor transfers boven de tien miljoen euro.”

