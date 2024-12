Driessen: 'Jij vindt dat hij iets extra's brengt bij Ajax, maar dat is alleen tegen PEC en NEC'

Valentijn Driessen heeft grote twijfels over de kwaliteiten van Steven Berghuis, zo maakt hij vrijdag duidelijk in de podcast Kick-off van De Telegraaf. De middenvelder annex aanvaller van Ajax maakt al weken geen sterke indruk op de journalist, die vindt dat Berghuis alleen presteert tegen het rechterrijtje van de Eredivisie. Mike Verweij vindt juist dat Berghuis wél veel waarde toevoegt.

“Berghuis heeft in heel veel wedstrijden wel laten zien dat hij wat kan”, zo begint Verweij. “Hij was na Lazio ook wel eerlijk over dat hij na zijn blessure nog niet heeft gebracht wat hij had moeten brengen. Maar als hij in vorm is, is het wel een speler die het elftal iets extra’s geeft.”

Driessen is het niet eens met zijn collega. “Hij brengt het elftal wel iets extra’s, maar alleen tegen PEC Zwolle en tegen NEC. Maar tegen Lazio en tegen Real Sociedad vraag ik het me af of hij iets extra’s toevoegt.”

“Hij wordt binnenkort ook weer een jaartje ouder (33 jaar, red) en ik vraag me af in hoeverre je met hem door moet. Ik zou hem wel houden, maar niet tegen de huidige voorwaarden”, aldus Driessen.

Verweij gaf eerder al aan dat Berghuis er financieel op achteruitgaat bij een contractverlenging en dat herhaalt hij. “Het wordt ook besproken dat Berghuis minder gaat verdienen, dat weet hij zelf ook.”

“Hij kan niet eens meer gaan verdienen, want hij kwam in de toptijd onder Overmars. Toen heeft hij een kapitaal aan salaris gekregen. Ik denk dat hij op Henderson na het meest van iedereen verdient, of misschien nog wel meer dan Henderson.”

“Daar gaat sowieso in gesneden worden. En dan kun je hem er echt nog wel een jaar bij hebben. Hij wordt door Francesco Farioli ook echt wel als een van de voorbeeldprofs gezien”, aldus Verweij.