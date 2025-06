'Ajax brengt bod van 9 miljoen euro uit op beoogde nieuwe spits'

Ajax heeft een opvallende poging ondernomen om zich te versterken met het Turkse supertalent Mustafa Erhan Hekimoglu. Volgens de Turkse tak van beIN Sports hebben de Amsterdammers een officieel bod van negen miljoen euro uitgebracht op de achttienjarige spits van Besiktas. De Turkse topclub wees het voorstel echter resoluut van de hand vanwege de voorgestelde betalingsstructuur.

De aanbieding van Ajax bevatte een gespreide betalingsregeling, maar dat viel bij de clubleiding in Istanbul niet in goede aarde. Besiktas ziet in Hekimoglu een van de grootste talenten van het land en is niet van plan om hem zonder slag of stoot te laten vertrekken. Ook trainer Ole Gunnar Solskjaer, sinds kort werkzaam bij de club, zou hebben aangedrongen op het aanblijven van de jonge spits.

Dat Ajax zijn zinnen op Hekimoglu heeft gezet, is niet verrassend. De Amsterdamse club staat erom bekend om jonge talenten vroeg te scouten. Hekimoğlu past perfect binnen dat profiel. De 1,85 meter lange aanvaller maakte in het seizoen 2023/24 zijn officiële debuut voor Beşiktaş en maakte in april 2024 in de Turkse Supercup zijn eerste doelpunt voor het eerste elftal.

Afgelopen seizoen kwam Hekimoğlu tot 26 officiële wedstrijden, waarin hij twee keer scoorde. Zijn grootste doorbraak beleefde hij op 1 juni 2025, toen hij met twee doelpunten uitblonk in de uitwedstrijd tegen Bodrum FK (0-4). Daarmee onderstreepte hij zijn groeiende waarde voor het eerste elftal.

Hekimoglu is een door Besiktas zelf opgeleide speler. Hij stroomde in 2017 in bij de jeugdopleiding en tekende in november 2022 zijn eerste profcontract. Sindsdien doorliep hij vrijwel alle Turkse jeugdelftallen en werd hij op 30 augustus 2024 zelfs voor het eerst opgeroepen voor de A-ploeg van Turkije, al moest hij zich later wegens een blessure afmelden.

Hoewel Beşiktaş het bod van Ajax heeft afgewezen, is het niet uitgesloten dat de Amsterdammers later deze zomer een nieuwe poging wagen. Met uitgaande transfers zou Ajax meer budget kunnen creëren om een verbeterd voorstel te kunnen doen.