'Er bestaat een kans dat Quincy Promes zijn cel alweer snel verlaat'

Er bestaat een kleine kans dat Quincy Promes op korte termijn de cel uit mag, schrijft het Algemeen Dagblad. De 33-jarige voetballer blijft dit weekend sowieso vastzitten. De rechter zal ‘binnenkort’ besluiten of hij het hoger beroep in zijn strafzaken in vrijheid mag afwachten. “Daarmee bestaat er een klein kansje dat Promes toch alweer snel zijn cel verlaat”, aldus het AD.

Promes werd vorige week gearresteerd in zijn woning in Dubai en vrijdag uitgeleverd aan Nederland. De voormalig speler van onder meer Ajax en FC Twente vloog met een privéjet en landde vrijdagavond op Schiphol.

Promes zit nu vast in een niet nader genoemde gevangenis in Nederland. Hij zit in volledige beperking, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat, Cem Polat.

“De kans dat Promes het hoger beroep in zijn strafzaken in vrijheid mag afwachten, lijkt klein”, schrijft het AD. “Een eerder verzoek van zijn advocaat Polat om zijn cliënt in vrijheid het hoger beroep af te laten wachten, is door de rechter van tafel geveegd. Maar Promes krijgt een nieuwe kans.”

“Binnenkort is er een pro-formazitting”, aldus een woordvoerder van het ressortparket, de afdeling van het Openbaar Ministerie die hoger beroepen behandelt. “Dan wordt de stand van zaken in het onderzoek besproken en wordt beslist of de verdachte moet blijven vastzitten of in vrijheid het proces mag afwachten.”

Polat wil tegenover het AD niet zeggen of hij opnieuw gaat inzetten op vrijlating van Promes. “Er zijn mogelijkheden, maar daar ga ik nu niets over zeggen.” Het is nog niet bekend wanneer het hoger beroep van Promes van start gaat. Daardoor is het onduidelijk hoelang hij in de cel moet blijven.

Voor het neersteken van een neef op een familiefeest in Abcoude in 2020 kreeg Promes anderhalf jaar celstraf. Vanwege grootschalige drugshandel kwam daar nog eens een gevangenisstraf van zes jaar bij.