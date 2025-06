Florian Wirtz keek ogen uit tijdens ontmoeting met Arne Slot bij Liverpool: 'Hij vertelde me dat ik...'

Florian Wirtz kreeg direct een goed gevoel bij zijn nieuwe trainer bij Liverpool, Arne Slot. Dat vertelt de peperdure Duitse aanwinst aan de clubkanalen van the Reds.

De komst van Wirtz werd vrijdag afgerond door Liverpool, dat een recordbedrag van bijna 137 miljoen euro neertelt om de 22-jarige aanvaller annex middenvelder over te nemen.

Hij komt net als Jeremie Frimpong over van Bayer Leverkusen. De twee bouwden in Duitsland al een goede band op, vertelt Wirtz. "Hij is een hele goede speler, grappige gast en een heel goed mens", zegt Wirtz na de hereniging met de Nederlander.

"Uiteraard wilde hij ook dat ik naar Liverpool kwam. Misschien was dat een klein onderdeel dat hielp mij te overtuigen om hierheen te gaan", vertelt de creatieve Duitser.

Over de landgenoot van Frimpong en tevens zijn nieuwe hoofdtrainer, Slot, was Wirtz eveneens lovend. De manier waarop de voormalig trainer van SC Cambuur, AZ en Feyenoord zijn komst tot in de puntjes had voorbereid, maakte indruk op de Duitser.

"Hij heeft me al beelden laten zien van de manier waarop we willen spelen en hij vertelde me dat ik een speler ben die hij heel erg graag in zijn team wil hebben", blikt de technicus terug op de eerste ontmoetingen met zijn nieuwe trainer.

"Ik zal mijn eigen niveau verbeteren en me fysiek ontwikkelen, want ik denk dat iedereen weet dat de spelers bij Liverpool machines zijn. Ze zijn zó sterk en conditioneel", vervolgt de baltovenaar. "Maar daarom zie ik dit als de perfecte kans om beter te worden."